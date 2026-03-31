Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tolkien Polska.

Смотрите также Eidos Montreal отменила проект за сотни миллионов долларов перед релизом: что произошло с Wildlands

Действительно ли Warhorse работает над игрой по "Властелину колец"?

Слухи о новом проекте чешской Warhorse Studios, известной по Kingdom Come: Deliverance, появляются не впервые, но теперь они получили неожиданное подкрепление. Ранее инсайдер под ником bertik11 на Reddit утверждал, что студия действительно занимается фэнтезийной игрой, однако она не связана с "Властелином колец".

Впрочем, другую позицию озвучил Рышард Хойновский – один из ветеранов польской игровой индустрии, который в начале 2000-х руководил разработкой первой части The Witcher в CD Projekt Red. В подкасте Tolkien Polska он рассказал, что, по его источникам, Warhorse все же работает над масштабной RPG в мире "Властелина колец".

По словам Хойновского, студия имеет все необходимые компетенции для такого проекта. Команда Warhorse специализируется на создании реалистичных средневековых миров – именно это стало основой успеха Kingdom Come: Deliverance. Поэтому переход к фэнтезийному сеттингу, но с тем же вниманием к деталям, выглядит логичным шагом.

Также появляется информация о значительных инвестициях. Речь идет примерно о 100 миллионах долларов, которые якобы поступили от партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Среди возможных инвесторов называют Abu Dhabi Investment Office.

Интересно, что еще осенью источники портала Insider Gaming сообщали: холдинг Embracer Group вместе с некой Revenge Studios готовит масштабную игру по лицензии "Властелина колец". Хойновский предполагает, что под этим названием может скрываться именно Warhorse Studios.

Если информация подтвердится, будущий проект может стать серьезным конкурентом для Hogwarts Legacy – одной из самых успешных RPG последних лет в известной фэнтезийной вселенной.

Пока что никаких официальных анонсов не было, но количество косвенных подтверждений растет. И это означает, что разговоры о новой большой игре в мире Толкина могут иметь под собой вполне реальную почву.