Чутки стверджують, що у Call of Duty: Black Ops Cold War додадуть новий зомбі-режим

Нові чутки, що зараз активно обговорюються фанатами гри, свідчать про те, що у Call of Duty: Black Ops Cold War додадуть новий зомбі-режим у відкритому світі під назвою Outbreak.

Кожна розроблена компанією Treyarch частина Call of Duty, починаючи з Call of Duty: World at War, містить мегапопулярний режим гри Zombies, і нещодавня Call of Duty: Black Ops Cold War не стала винятком. Проте чутки в соцмережах свідчать про те, що цього разу розробники вигадали щось нове, щоб потішити фанатів сутичок із живими мерцями.

Цікаво Руйнувати можна буде майже все: у мережі з'явилися перші чутки про Battlefield 6

Call of Duty: Black Ops Cold War в загальному продовжує традиційну формулу зомбі-режимів із попередніх частин серії, хоча розробники й внесли деякі ключові зміни, щоб надати режиму більшого відчуття прогресу, а також здійснили деякі покращення геймплею. Однак, здається, що в них є надзвичайно амбітні плани щодо абсолютно нового зомбі-режиму, що може з'явитися в грі в майбутньому.

Користувач Твіттеру під нікнеймом Окамі, який вже раніше поширював чутки про відеоігри, переважна більшість яких справдилася, стверджує, що Call of Duty: Black Ops Cold War незабаром отримає зомбі-режим у відкритому світі під назвою Outbreak. За словами Окамі, цей новий буде цілком у "стилі Treyarch", а також "кооперативним". Окамі також додав, що спеціально для Outbreak додадуть "великомасштабну карту Fireteam", хоча незрозуміло, чи означає це розширення однієї з наявних мап Fireteam чи абсолютно нову.

Цілком можливо, що цей режим буде новою версією відомого режиму Fireteam, оскільки Treyarch не раз заявляли про плани додати нові ігрові режими на кшталт Fireteam до Call of Duty: Black Ops Cold War. Це безсумнівно запропонує шанувальникам зовсім інший досвід, аніж стандартний зомбі-режим, адже можна припустити, що він матиме елемент PvP, який не згадується у дописі "інформатора".

Fireteam – це ігровий режим, представлений у Call of Duty: Black Ops Cold War, в якому 40 гравців, розділених на 10 команд з 4 гравців, що називаються Fireteams, конкурують між собою задля виконання завдань у конкретних місіях та картах.

Шанувальники гри досить швидко повинні дізнатися чи правдивий цей "витік інформації", адже незабаром буде анонсовано другий сезон Call of Duty: Black Ops Cold War. Хай там як, сподіваємось, що чутки все ж правдиві й фанати зомбі-режиму отримають нове поле для веселощів.