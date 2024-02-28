Розробниця Cities: Skylines 2 розповіла про найбільшу "помилку", яку допустили при розробці гри

Генеральна директорка студії Colossal Order, що стоїть за створенням популярного містобудівного симулятора Cities: Skylines 2 розповіла про яке рішення найбільше шкодують розробники.

CEO компанії Colossal Order Маріїна Галлікайнен розповіла про що "найбільше шкодує" у світлі не надто вдалого релізу Cities: Skylines 2.

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У 2015 році шанувальники містобудівних симуляторів отримали Cities: Skylines, яка стала ковтком свіжого повітря для жанру, після провалу SimCity, та завоювала чимало прихильників, отримавши досить високі оцінки: 85/100 від критиків та 8.7/10 від геймерів за версією metacritic.

Щоб виправдати очікування, її продовження мало стати чимось особливим.

Проте з релізом Cities: Skylines 2 у жовтні 2023 року геймери отримали суцільне розчарування, що підтверджують все ті ж оцінки – 74/100 від критиків та нищівні 3.7/10 від гравців.

Трейлер гри – дивитися відео

Мало того, що проєкт потерпав від технічних проблем, у грі, окрім того, виявилися недоробленими чи відсутніми функції, які першочергово обіцяли розробники.

Особливо гравців засмутила відсутність редактора, який дозволив би їм створювати власні мапи, асети та модифікації, як це було в першій частині.

І ось нещодавно генеральна директорка Colossal Order відверто розповіла про поточні проблеми проєкту, якраз назвавши відсутність підтримки модифікацій – найбільшою помилкою студії.

Галлікайнен власною персоною / Фото MESSUKESKUS

За її словами, спочатку планувалося, що підтримка модів буде в фінальній версії проєкту, однак через брак часу та скорий реліз пріоритет було змінено і розробники вирішили першочергово "виправити проблеми з продуктивністю", що їм, власне, також не надто вдалося.

Не порадувала геймерів і новина про те, що проєкт відмовився від Майстерні Steam, на користь власної платформи для фанатського контенту під назвою Paradox Mods. Разом з тим Галлікайнен пообіцяла, що студія "найближчим часом повідомить більше про стан модифікацій".

Отож, попереду ще довгий шлях, перш ніж Cities: Skylines 2 можна буде згадати на одному рівні з її попередницею, адже зрештою, саме моди були ключовою частиною того, чому геймери стільки років залишалися зацікавленими оригінальною грою.