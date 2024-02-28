CEO компании Colossal Order Мариина Галликайнен рассказала о чем "больше всего жалеет" в свете не слишком удачного релиза Cities: Skylines 2.

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В 2015 году поклонники градостроительных симуляторов получили Cities: Skylines, которая стала глотком свежего воздуха для жанра, после провала SimCity, и завоевала немало поклонников, получив достаточно высокие оценки: 85/100 от критиков и 8.7/10 от геймеров по версии metacritic.

Чтобы оправдать ожидания, ее продолжение должно было стать чем-то особенным.

Однако с релизом Cities: Skylines 2 в октябре 2023 года геймеры получили сплошное разочарование, что подтверждают все те же оценки – 74/100 от критиков и сокрушительные 3.7/10 от игроков.

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Мало того, что проект страдал от технических проблем, в игре, кроме того, оказались недоработанными или отсутствующими функции, которые в первую очередь обещали разработчики.

Особенно игроков расстроило отсутствие редактора, который позволил бы им создавать собственные карты, ассеты и модификации, как это было в первой части.

И вот недавно генеральный директор Colossal Order откровенно рассказала о текущих проблемах проекта, как раз назвав отсутствие поддержки модификаций – самой большой ошибкой студии.

Галликайнен собственной персоной / Фото MESSUKESKUS

По ее словам, сначала планировалось, что поддержка модов будет в финальной версии проекта, однако из-за нехватки времени и скорый релиз приоритет был изменен и разработчики решили в первую очередь "исправить проблемы с производительностью", что им, собственно, также не слишком удалось.

Не порадовала геймеров и новость о том, что проект отказался от Мастерской Steam, в пользу собственной платформы для фанатского контента под названием Paradox Mods. Вместе с тем Галликайнен пообещала, что студия "в ближайшее время сообщит больше о состоянии модификаций".

Так что, впереди еще долгий путь, прежде чем Cities: Skylines 2 можно будет вспомнить на одном уровне с ее предшественницей, ведь в конце концов, именно моды были ключевой частью того, почему геймеры столько лет оставались заинтересованными оригинальной игрой.