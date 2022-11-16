На момент релізу у 2016 році Civilization 6 містила 19 цивілізацій та 20 лідерів доступних для гри, проте з плином часу ці цифри продовжують зростати завдяки різноманітним пакетам доповнень та сезонним абонементам на кшталт New Frontier, повідомляє 24 канал.
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Тепер розробники гри оголосили, що настав час нового "абонементу" під назвою Leader Pass, який принесе в гру одразу 12 нових світових діячів та ще 6 "переосмислень" лідерів уже наявних у грі, яких гравці зможуть вибрати як ігрових персонажів.
Новий сезон для Civilization 6 розпочнеться вже 21 листопада та триватиме до березня 2023 року, радуючи шанувальників гри поступовим виходом шести різних пакетів DLC.
Трейлер нового "абонементу" Civilization 6: відео
Стартуватиме все дійство із доповнення "Величні перемовники" до якого увійдуть Авраам Лінкольн зі Сполучених Штатів, королева Конго Нзінга Мбанде та султан Саладін з Аравії.
Після цього у грі поступово з'являтимуться DLC "Великі полководці", "Правителі Китаю", "Правителі Сахари", "Великі будівельники" та "Правителі Англії". Серед лідерів, що у них будуть відомо про такі постаті як Рамзес з Єгипту, Єлизавета I з Англії та імператор Токогава з Японії.
Решта нових лідерів поки що залишається в таємниці та буде анонсована згодом, тож українські геймери ще не втрачають надію побачити когось бодай трохи близького нашій країні.
Для ігор серії Civilization, нові лідери є, мабуть, найважливішим аспектом, коли справа доходить до урізноманітнення ігрового процесу, адже кожен з них має власні конкретні стратегії та умови перемоги, що додає неабиякої цікавості партіям.
Отож шанувальники Civilization 6 з нетерпінням чекають початку виходу нових доповнень.