На момент релізу у 2016 році Civilization 6 містила 19 цивілізацій та 20 лідерів доступних для гри, проте з плином часу ці цифри продовжують зростати завдяки різноманітним пакетам доповнень та сезонним абонементам на кшталт New Frontier, повідомляє 24 канал.

Цікаво PIN-UP Ukraine сплатила 170 мільйонів гривень податків у 2022 році

Тепер розробники гри оголосили, що настав час нового "абонементу" під назвою Leader Pass, який принесе в гру одразу 12 нових світових діячів та ще 6 "переосмислень" лідерів уже наявних у грі, яких гравці зможуть вибрати як ігрових персонажів.

Новий сезон для Civilization 6 розпочнеться вже 21 листопада та триватиме до березня 2023 року, радуючи шанувальників гри поступовим виходом шести різних пакетів DLC.

Трейлер нового "абонементу" Civilization 6: відео

Стартуватиме все дійство із доповнення "Величні перемовники" до якого увійдуть Авраам Лінкольн зі Сполучених Штатів, королева Конго Нзінга Мбанде та султан Саладін з Аравії.

Після цього у грі поступово з'являтимуться DLC "Великі полководці", "Правителі Китаю", "Правителі Сахари", "Великі будівельники" та "Правителі Англії". Серед лідерів, що у них будуть відомо про такі постаті як Рамзес з Єгипту, Єлизавета I з Англії та імператор Токогава з Японії.

Решта нових лідерів поки що залишається в таємниці та буде анонсована згодом, тож українські геймери ще не втрачають надію побачити когось бодай трохи близького нашій країні.

Зауважимо, що Leader Pass буде безплатним для власників видання Civilization 6 Anthology, але його також можна придбати окремо.

Для ігор серії Civilization, нові лідери є, мабуть, найважливішим аспектом, коли справа доходить до урізноманітнення ігрового процесу, адже кожен з них має власні конкретні стратегії та умови перемоги, що додає неабиякої цікавості партіям.

Отож шанувальники Civilization 6 з нетерпінням чекають початку виходу нових доповнень.