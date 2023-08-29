Гра є останньою серію всесвітньо відомої франшизи та вийшла ще у 2016 році. Величезна знижка доступна до 11 вересня 2023 року.

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Фантастична знижка на Steam

Мова про гру Civilization 6, розробленої компанією Firaxis Games. Це покрокова стратегічна гра, у якій гравці засновують і розширюють велику імперію, змагаючись з одними з найвидатніших лідерів історії та розвиваючи новаторські технології, просуваючись від кам'яного віку до інформаційної ери.

Гра пропонує кілька шляхів до перемоги, наприклад через військові завоювання, технологічну перевагу чи культурне домінування. Попри на те, що Civilization 6 вийшла ще у 2016 році, вона все ще має лояльну базу шанувальників.

Трейлер гри Civilization 6: дивіться відео

Протягом обмеженого часу гра доступна з величезною знижкою. Для геймерів зі США Civilization 6 гра доступна всього за 5,99 долара замість 59,99 долара.

Для українців натомість ціна ще вигідніша. Так, українські користувачі Steam можуть придбати гру всього за 52 гривні. Ціна без знижки – 525 гривень.

Крім того, Civilization 6: Platinum Edition, яка включає базову гру, шість пакетів DLC, а також доповнення Rise and Fall і Gathering Storm, також поставляється з великою знижкою. Комплект можна придбати за 195 гривень замість 2 тисяч 134 гривень.