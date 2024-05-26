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Однак, найбільш неочікуваною новинкою стало впровадження нової механіки – можливості взяти скіни в оренду.

Як оголосила Valve у своєму блозі, тепер, відкриваючи кейс Kilowatt, ви зможете орендувати всю колекцію на тиждень.

Така опція стосується лише зброї із зазначеного кейсу, та до того ж виключає рідкісні спеціальні предмети, такі як скіни для ножів.

Нове вікно вибору / Фото Valve

Отож, відтепер при відкритті Kilowatt для геймерів на вибір дадуть два варіанти: "відкрити та зберегти" – один предмет, що випаде як зазвичай, або ж "відкрити для оренди", що дозволить отримати 17 скінів для зброї у своє користування на тиждень часу.

Зауважте, що ці скіни не можна буде змінювати за допомогою наклейок чи іменних тегів, а також не можна продати на ринку.

Після закінчення терміну оренди скіни буде замінено стандартними версіями зброї.