Що відомо про можливий перехід?

Першим про домовленість повідомив Себастьєн "KRL" Перес, а журналісти пізніше підтвердили його інформацію. Новина з'явилася невдовзі після іншого повідомлення: Astralis шукає негайну заміну для Расмуса "HooXi" Нільсена та Якоба "jabbi" Нюгора, бо переговори про їхні контракти зайшли в глухий кут, пише HLTV.

Нещодавно команда FUT відсторонила українця від основного складу, щоб звільнити місце для Альваро "SunPayus" Гарсії. Причиною стали проблеми з формою, які тривали вже певний час.

Попри це, цього року Самольотов мав яскравий момент. У єдиній трофейній кампанії FUT, на турнірі PGL Bucharest, він показав сильну гру й отримав нагороду MVP за версією HLTV. Проте за весь час у FUT на найвищому рівні кіберспорту він рідко повторював цей результат.

HLTV наводить показники трьох гравців, яких стосується ця історія. Рейтинг 3.0 від HLTV для Самольотова, який виступає у складі FUT B, становить 0,96 на 30 картах. Він убиває 0,62 раза за раунд і гине 0,61 раза за раунд.

Для порівняння, 31-річний HooXi має рейтинг 0,93 на 65 картах, 0,56 вбивства та 0,66 смерті за раунд. У 23-річного jabbi рейтинг вищий, 1,09 на 65 картах, з показниками 0,71 вбивства і 0,65 смерті за раунд. Отже, Самольотов випереджає HooXi за рейтингом, але поступається jabbi. Гарсії, якому 27 років, HLTV наразі не показує рейтинг.

Наскільки серйозною буде зміна ролі?

Якщо угода відбудеться, Самольотов перейде на роль рифлера, тобто гравця, який грає зі стандартною штурмовою зброєю. Це суттєва зміна, адже з 2023 року, відколи він прийшов до NAVI Youth, українець використовував снайперську гвинтівку AWP.