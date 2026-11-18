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Що відомо про відхід cmtry з Astralis?

Astralis підтвердила датському виданню Dust2.dk, що cmtry більше не входить до складу команди після завершення трьохтижневої оренди з FUT. Український кіберспортсмен приєднався до датської організації в жовтні разом із поляком Камілом "siuhy" Шкарадеком.

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За цей час cmtry зіграв за команду лише чотири матчі на двох LAN-турнірах. Але причина його відходу полягає не в поганій грі.

Astralis замінила cmtry на Якоба "jabbi" Нюгорда на турнірі Stake Ranked Episode 5. Рішення пов'язане з виступом FUT на PGL Masters Bucharest, де команда вибула вже у чвертьфіналі.

Через цей результат FUT не змогла відіграти потрібні їй п'ять матчів у складі з Альваро "SunPayus" Гарсією. Тому cmtry залишався в заявці FUT на мейджор. Це означало, що Astralis не мала права випускати його на турнір, бо він повинен грати за FUT. Щоб закрити прогалину, організація орендувала Антона "Anlelele" Хуйнха.

Що буде зі cmtry далі

Попри відхід із Astralis, cmtry усе одно отримає стікери мейджора, адже офіційно він зареєстрований у складі FUT. Проте на сам турнір він поїде в ролі запасного, бо замість нього в основу повернеться SunPayus.

Поточний склад Astralis виглядає так: Лав "phzy" Смідебрант, Віктор "Staehr" Штер, Гітіс "ryu" Глушаускас, Каміл "siuhy" Шкарадек та орендований Anlelele. Тренує команду Філіп "NEO" Кубський.