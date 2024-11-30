У STALKER 2: Heart of Chornobyl знайшли цікаву великодку на легендарний момент з Call of Duty

Гравці української відеогри STALKER 2: Heart of Chornobyl знайшли у ній дотепне посилання на відомий момент з іншого іменитого проєкту – Call of Duty: Modern Warfare.

Перший великий патч для STALKER 2 прибув якраз вчасно, адже сотні тисяч геймерів просто зараз досліджують чарівний світ Зони від GSC Game World і знаходять там доволі цікаві речі, повідомляє 24 Канал.

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Капітан Прайс був тут

Хоча Чорнобильська зона відчуження – це фундаментальна основа саме для серії STALKER, вона з'являлася не лише в іграх GSC.

До прикладу, випущена у далекому 2007 році Call of Dury 4: Modern Warfare також містила місію у Прип'яті, яка крізь роки вже стала частиною історії ігрової індустрії.

У ній культовий Джон Прайс стріляв зі снайперської гвинтівки у терориста Захаєва зі зручної позиції в готелі Полісся.

Обережно, далі спойлери!

Так ось, виявляється, що у GSC вирішили віддати шану одній з найкращих частин CoD і встановили снайперську гвинтівку рівно на те ж місце, з якого "колись" стріляв Прайс.

Отож, тепер у Прип'яті охочі сталкери можуть трохи поностальгувати та розжитися M701 Super – однією з найкращих гвинтівок у грі.