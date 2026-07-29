Безплатний кооперативний шутер про зомбі зібрав сотні позитивних відгуків у Steam за кілька днів

Новий безплатний кооперативний шутер стрімко набирає популярність серед користувачів Steam. Гру навіть порівнюють з культовою Left 4 Dead.

Codename CURE II від студії Raptor Byte пропонує геймерам об'єднатися у команди для виживання в умовах зомбі-апокаліпсису та вже отримала схвальні відгуки від спільноти, повідомляє 24 Канал.

Секрет успіху та ігрові механіки

Реліз гри відбувся лише 24 липня 2026 року, але за такий короткий час проєкт вже зібрав понад 670 відгуків, з яких 78% є позитивними.

Codename CURE II пропонує класичну формулу виживання: до п'яти гравців об'єднуються в елітний загін, щоб протистояти нескінченним ордам нежиті на процедурно генерованих картах.

При цьому геймери можуть обирати серед п'яти унікальних класів: штурмовик, підтримка, технік, снайпер та передовий боєць. Кожен клас має власний набір озброєння та спеціальних здібностей.

Трейлер гри: дивіться відео

Між бойовими вилазками загін повертається до штабу CURE HQ, де можна кастомізувати бійців, відкривати нову зброю та планувати наступні операції.

На додачу в грі є українська текстова локалізація.

Що кажуть про гру геймери?

Відзнаку гравців заслужила система "розчленування" та візуальні ефекти пошкоджень ворогів.

Завдяки реактивній системі Gore, нейтралізація зомбі виглядає реалістично: плоть та одяг можуть обгоріти, а частини тіла – відлітати під час пострілів.

Також хвалять процедурну генерацію карт, яка робить кожне проходження унікальним, попри те, що наразі в грі доступно лише кілька базових локацій.

Попри успішний старт, користувачі відзначають і певні недоліки. Серед основних претензій – застаріла графіка, нестабільне освітлення та однотипність фіналів місій, які завжди завершуються коротким таймером та евакуацією. Деякі гравці також скаржаться на занадто "живучих" босів.

Розробники з Raptor Byte планують підтримувати проєкт і вже оприлюднили план майбутніх оновлень, більшість з яких обіцяють бути безплатними.

Хоча вже зараз творці проєкту пропонують платне доповнення Combat Specialist Pack вартістю 184 гривні, яке додає нові косметичні елементи та зброю.