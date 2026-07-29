Игра Codename CURE II от студии Raptor Byte предлагает геймерам объединиться в команды, чтобы выжить в условиях зомби-апокалипсиса, и уже получила положительные отзывы от сообщества, сообщает 24 Канал.

Секрет успеха и игровые механики

Релиз игры состоялся всего 24 июля 2026 года, но за такое короткое время проект уже собрал более 670 отзывов, из которых 78% являются положительными.

Codename CURE II предлагает классическую формулу выживания: до пяти игроков объединяются в элитный отряд, чтобы противостоять бесконечным ордам нежити на процедурно генерируемых картах.

При этом геймеры могут выбирать из пяти уникальных классов: штурмовик, поддержка, техник, снайпер и передовой боец. Каждый класс имеет собственный набор вооружения и специальных способностей.

Трейлер игры: смотрите видео

Между боевыми вылазками отряд возвращается в штаб CURE HQ, где можно настраивать бойцов, открывать новое оружие и планировать следующие операции.

Кроме того, в игре есть украинская текстовая локализация.

Что говорят об игре геймеры?

Особое признание игроков заслужила система "расчленения" и визуальные эффекты повреждений врагов.

Благодаря реактивной системе Gore, уничтожение зомби выглядит реалистично: плоть и одежда могут обгореть, а части тела – отлетать при выстрелах.

Также хвалят процедурную генерацию карт, которая делает каждое прохождение уникальным, несмотря на то, что пока в игре доступно лишь несколько базовых локаций.

Несмотря на успешный старт, пользователи отмечают и определенные недостатки. Среди основных претензий – устаревшая графика, нестабильное освещение и однотипность финалов миссий, которые всегда заканчиваются коротким таймером и эвакуацией. Некоторые игроки также жалуются на слишком "живучих" боссов.

Разработчики из Raptor Byte планируют поддерживать проект и уже обнародовали план будущих обновлений, большинство из которых обещают быть бесплатными.

Хотя уже сейчас создатели проекта предлагают платное дополнение Combat Specialist Pack стоимостью 184 гривны, которое добавляет новые косметические элементы и оружие.