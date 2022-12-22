Саме абсурдність ігрового процесу та специфічний гумор Goat Simulator завжди були причиною успіху франшизи. Однак часте балансування на межі дозволеного не минуло безслідно та, схоже, стало причиною того, що розробники розбили глека з видавцем Grand Theft Auto 6 – монструозними Take-Two Interactive, повідомляє 24 канал.

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Річ у тому, що Coffee Stain North випустили новий рекламний ролик для Goat Simulator 3, у якому NPC Шон дає жартівливе інтерв'ю про свою роботу в грі.

Серед розповідей про навчання у спеціальній школі "рагдолінгу" та роздумів про "інші великі ігрові світи" персонаж згадує, що геймери можуть побачити його на відомих кадрах, які "витекли" в мережу кілька місяців тому. На цих словах у ролику з'являється відредаговане відео геймплею GTA 6 із Шоном у ньому.

Та сама реклама Goat Simulator 3: відео

Зайве говорити, що у Rockstar та Take-Two не були у захваті від подібного використання їх власності й рекламу майже миттєво заблокували в усіх соцмережах Goat Simulator 3, а на її місці залишилося коротке повідомлення: "це медіа було вимкнено у відповідь на повідомлення власника авторських прав".

Скриншоти з твітера / зображення з press-start.com.au

Після інциденту офіційний обліковий запис Goat Simulator 3 у твіттері прокоментував ситуацію популярним мемом із мультсеріалу Сімпсони, де Ральф Віггам нервово сміється і каже: "Я в небезпеці", однак потім розробники видалили як його, так і оригінальний пост.

Поки що не відомо чи обійдеться таке бешкетництво Coffee Stain North лише цими діями чи ми бачимо початок майбутнього судового позову, одначе судячи з коментарів, багато шанувальників гри як слід посміялися з цієї історії.