Company of Heroes 3 отримала новий трейлер, що розповідає про британські війська

Майбутня гра Company of Heroes 3 отримала новий трейлер. Він підкреслює універсальність і стійкість британської армії – однієї з чотирьох фракцій стратегії в реальному часі від студії Relic Entertainment.

Company of Heroes 3 – це наступна глава стратегічної франшизи від Relic. Доволі досвідченої студії, коли мова про створення ігор у жанрі стратегії в реальному часі.

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Новий трейлер Company of Heroes 3

Майбутня гра Company of Heroes 3 була анонсована у 2021 році трейлером, який показав гравцям, чого очікувати від гри про Другу світову війну. Цього разу франшиза прямує до Середземномор'я, яке стане ареною нових конфліктів, зосереджених переважно на території Італії та півночі Африки.

Гравці матимуть можливість командувати різними фракціями, створювати власні стратегії та битися в захопливих боях. Очікування дуже великі після виходу ще у 2013 році Company of Heroes 2, яка одразу захопила геймерів.

Цього разу шанувальники побачили новий трейлер, який підкреслює міць британської армії. Це одна з чотирьох фракцій, які будуть доступні після релізу, і класифікується як гнучка та стійка фракція, здатна воювати в будь-якому бойовому сценарії.

Трейлер Company of Heroes 3 про британську армію: дивіться відео

Британці доволі ефективні завдяки своєму озброєнню, зокрема гаубицям, гарматам і важким мінометам. Солдати британської корони також мають підтримку від союзників, як-от непальські та індійські солдати Гуркхів.

Реліз гри Company of Heroes 3 для ПК відбудеться вже 23 лютого 2023 року. Також протягом 2023 року мають вийти версії для PS5 та Xbox Series X/S.