Company of Heroes 3 – это следующая глава стратегической франшизы от Relic. Достаточно опытной студии, когда речь идет о создании игр в жанре стратегии в реальном времени.

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Новый трейлер Company of Heroes 3

Будущая игра Company of Heroes 3 была анонсирована в 2021 году трейлером, показавшим игрокам, чего ожидать от игры о Второй мировой войне. В этот раз франшиза направляется в Средиземноморье, которое станет ареной новых конфликтов, сосредоточенных преимущественно на территории Италии и севера Африки.

Игроки будут иметь возможность командовать разными фракциями, создавать собственные стратегии и сражаться в увлекательных боях. Ожидания очень велики после выхода еще в 2013 году Company of Heroes 2, сразу захватившей геймеров.

В этот раз поклонники увидели новый трейлер, подчеркивающий мощь британской армии. Это одна из четырех фракций, которые будут доступны после релиза и классифицируется как гибкая и устойчивая фракция, способная воевать в любом боевом сценарии.

Трейлер Company of Heroes 3 о британской армии: смотрите видео

Британцы достаточно эффективны благодаря своему вооружению, в частности, гаубицам, пушкам и тяжелым минометам. Солдаты британской короны также имеют поддержку от союзников, таких как непальские и индийские солдаты Гуркхов.

Релиз игры Company of Heroes 3 для ПК состоится уже 23 февраля 2023 года. Также на протяженни 2023 года должны выйти версии для PS5 и Xbox Series X/S.