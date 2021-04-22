Computer geek: ознаки того, що ви – справжній геймер

Відеоігри можуть бути відмінним варіантом для проведення вечора після роботи або спілкування з друзями. Але для деяких, геймінг – це набагато більше, ніж просто розвага.

Якщо у вашому лексиконі все частіше почали звучати фрази на кшталт: "нуб", "great game", а день народження став не більше ніж "level-up'ом", то, можливо, серед своїх знайомих ви прославилися геймером. Ми виділили кілька ознак за якими можна зрозуміти, що ігри для вас – це не просто вдале поєднання сюжету і дизайну, а цілий всесвіт захоплюючих пригод, хвилюючих подій і емоційної участі.

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Деталі з ігор стали частиною вас

У житті кожного геймера настає момент, коли на шпалери телефону або комп'ютера він ставить картинки пов'язані з відеоіграми. God of War отримав оновлення? Тримаємо парі, що Кратос вже знаходиться на вашому екрані блокування. Guerrilla Games випустили новий трейлер майбутнього ексклюзиву PS5 Horizon Forbidden West? Час оновити волпейпер унікальними пейзажами ігрового світу.

Те ж саме стосується вибору одягу і музики. Те, що для одних буде здаватися незнайомою абревіатурою або невідомим логотипом на футболці, для геймерів буде важливим символом і даниною поваги улюбленому тайтлу.

Ще один приємний бонус геймінгу: ваш плейлист постійно поповнюється новими класними саундтреками. Якщо ви коли-небудь ловили себе на тому, що наспівуєте тему Маріо або мелодії з Mortal Combat, то, швидше за все, ви завзятий геймер.

Фото Віталій Головін

Ваші рекомендації на YouTube повні Let's Play'ями, оглядами на нові ексклюзиви для PS5 та ігрову периферію

Якщо ви годинами можете спостерігати за тим, як грає інший гравець, то будьте впевнені, ігри для вас означають набагато більше, ніж просто вбивство часу. Так, спостерігати за грою і реакцією на неї інших користувачів іноді приносить особливе задоволення. Відверто кажучи, на тлі великої кількості дурних відео в мережі, професійні стріми й грамотні огляди новинок виділяються серед інших своєю інформаційною наповненістю, сприяють розвитку і підвищують ваш скіл.

Ви не можете згадати день народження вашої дівчини, але точно знаєте дату релізу очікуваної гри

Якщо ваша дівчина ображається на вас, тому що ви пропустили її день народження через вихід довгоочікуваної гри на консоль, то певно ви геймер, до того ж не дуже уважний до своєї другої половинки. Щоб остаточно переконати вашу дівчину у своїй вірності до відеоігор, нехай вона влаштує вам вікторину з питаннями про дату виходу Returnal або ж Far Cry 6. Ми впевнені, що ви дасте правильну відповідь.

Найкраще побачення для вас – спільна гра або відвідування ігрових автоматів

Якщо вам пощастило, і ваша друга половинка розділяє ваш інтерес до ігор, то найкращим сценарієм продовження романтичного вечора буде фраза "Поїхали до мене, пограємо в PlayStation 5". Справжнім геймерам необов'язково ходити в різні заклади й бачитися з великою кількістю людей, аби добре проводити час.

Для них чудовою альтернативою стане занурення у віртуальний світ, який часто нічим не гірше справжнього. Для пари гравців вечір з консоллю буде прекрасним варіантом проведення часу. It Takes Two, яка нещодавно вийшла, особливо сподобається закоханим, а поціновувачам класики підійдуть FIFA 21 і Mortal Kombat, які отримали поліпшення продуктивності для нової консолі PS5.

Horizon Forbidden West / Фото сайт Playstation

Ваша лексика не завжди зрозуміла іншим людям

Спілкуючись зі своїми друзями про ігри, ви з легкістю можете сказати щось на зразок: "Вчора я грав в приголомшливу MMORPG з відкритим світом". І якщо для завзятих гравців розшифрувати цю фразу буде нескладно, то для звичайних людей це речення залишиться лише набором слів. Дуже шкода, адже ігровий сленг може бути цікавим навіть не фанатам ігор. Для новачків розшифровуємо: MMO – масова багатокористувацька онлайн-гра, а RPG – рольова гра.

Але все стає куди серйозніше, коли, як ми писали раніше, геймерський сленг впроваджується у вашу буденність. Для геймерів день народження сприймається не процесом дорослішання, а "підвищенням рівня". Частково, це дуже мудре рішення – адже замінити банальне "старіння" на "прокачування рівня" куди приємніше: за таким принципом, ви з кожним роком стаєте все більш досвідченими та краще граєте в гру "Життя". Хоча, якщо вам ще немає 30, то вас сміливо можна назвати в цій сфері новачком.

Взагалі ігровий лексикон можна використовувати в багатьох сферах життя: коли трапляється щось приємне, гравці кажуть "ви заробили трофей", розриваючи стосунки доречно буде сказати "game over", а активне життя під час карантину у геймерів тимчасово стоїть на "паузі". Якщо це ви знали й раніше – то ймовірність того, що ви геймер збільшується в рази.

Фото Віталій Головін

Ви відкладаєте гроші на покупку нової консолі та ігор

Після виходу PlayStation 5 і нових ексклюзивів, ви мрієте отримати такий подарунок на день народження або ж просто відкладаєте певну частину вашого бюджету на покупку ігор і аксесуарів. Вихід нових релізів і розпродажі в PS Store – це знакові події, до яких справжні геймери ставляться дуже серйозно. Вони завжди стежать за всіма новинами гейм-світу, знають дати виходу всіх новинок і мають списки бажаного ще за кілька тижнів до оголошення про розпродаж. Такий розважливий підхід до справи – одна з характерних ознак геймера.

Ви розвиваєтесь за допомогою ігор

Згадайте всі історичні факти й події, якими ви хвалилися перед своїми друзями. Можливо, ви їх дізналися саме з відеоігор. Один тільки Ghost of Tsushima може розповісти історію Японії цікавіше за будь-які лекції. І це не кажучи про навички командної роботи, які ви відточуєте в багатокористувацьких іграх, і про розвиток стратегічного та швидкого мислення. У відеоігор дійсно є чому повчитися – і це дуже важлива перевага геймінгу.

Ghost of Tsushima / Фото сайт Playstation

Ви помічаєте ігрові сценарії в реальному житті

Після тривалої гри, межі реального світу і віртуального для геймера іноді розмиваються. Вийшовши на вулицю після багатогодинного гейм-марафону, ваше мислення на деякий час кардинально змінюється. Тепер звичайна прогулянка перетворюється в захоплюючий сюжетний квест останньої зіграної вами гри, а думки супроводжуються типовими ігровими фразами й стратегіями "Варто залізти на це дерево, щоб оглянути краще кордони ворога" або коментарями улюблених персонажів в голові. Так, це трапляється з кожним з нас, і хвилюватися через це не треба.

У вас з'явилося багато друзів в Інтернеті

Одним з приємних бонусів геймінгу є можливість знайти безліч однодумців. Ви разом проходите крізь перемоги, поразки, нічні посиденьки в голосових чатах чи ігрові турніри, тому часто товариші з гри стають хорошими друзями й в реальному світі. Ніщо так не об'єднує, як спільний досвід і спогади про хорошу гру.

Фото Віталій Головін

Ігровий онлайн-простір дає багато плюсів і можливостей, список яких постійно поновлюється. Ті часи, коли геймінг не схвалювався суспільством давно пройшли, сьогодні – це одне з численних цікавих хобі, які відкривають широкі кордони нових світів для кожного.