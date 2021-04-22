Видеоигры могут быть отличным вариантом для проведения вечера после работы или общения с друзьями. Но для некоторых, гейминг – это куда больше, чем просто развлечение.

Если в вашем лексиконе все чаще начали проскальзывать фразы по типу: "нуб", "great game", а день рождения стал не более чем "level-up'ом", то, возможно, среди своих знакомых вы прослыли геймером. Мы обнаружили несколько признаков по которым можно понять, что игры для вас – это не просто удачное совмещение сюжета и дизайна, а целая вселенная захватывающих приключений, волнующих событий и эмоциональной привязанности.

Интересно Метод для хоббитов: игрок достиг максимального уровня в Lord Of The Rings Online выпекая пироги

Детали из игр стали частью вас

В жизни каждого геймера наступает момент, когда на обои телефона или компьютера он ставит картинки связанные с видеоиграми. God of War получил обновление? Держим пари, что Кратос уже находится на вашем экране блокировки. Guerrilla Games выпустили новый трейлер будущего эксклюзива PS5 Horizon Forbidden West? Пора обновить волпейпер уникальными пейзажами игрового мира.

То же самое касается выбора одежды и музыки. То, что для одних покажется незнакомой аббревиатурой или неизвестным логотипом на футболке, для геймеров будет служить важным символом и данью уважения любимому тайтлу.

Еще один приятный бонус гейминга: ваш плейлист постоянно пополняется новыми классными саундтреками. Если вы когда-нибудь ловили себя на том, что напеваете тему Марио или мелодии из Mortal Kombat, то, скорее всего, вы заядлый геймер.

Фото Виталий Головин

Ваши рекомендации на YouTube полны Let’s Play'ями, обзорами на новые эксклюзивы для PS5 и игровую периферию

Если вы часами можете наблюдать за тем, как играет другой игрок, то будьте уверены, игры для вас значат куда больше, чем просто убийство времени. Да, наблюдение за игрой и реакцией на нее других пользователей иногда доставляет особое удовольствие. Будем честны, на фоне большого количества глупых видео в сети, профессиональные стримы и грамотные обзоры новинок выделяются своей информационной наполненностью, способствуют развитию и повышают ваш скилл.

Вы не можете вспомнить день рождения вашей девушки, но точно знаете дату релиза ожидаемой игры

Если ваша девушка обижается на вас, потому что вы пропустили ее день рождения из-за выхода долгожданной игры на консоль, то вы определенно геймер, к тому же не очень внимательный к своей второй половинке. Чтобы окончательно убедить вашу девушку в своей верности к видеоиграм, пусть она устроит вам викторину с вопросами о дате выхода Returnal или же Far Cry 6. Мы уверены, что вы сможете дать правильный ответ.

Лучшее свидание для вас – совместная игра или посещение игровых автоматов.

Если вам повезло, и ваш любимый человек разделяет ваш интерес к играм, то лучшим сценарием продолжения романтического вечера будет фраза "Поехали ко мне, у меня есть PlayStation 5". Настоящим геймерам необязательно ходить в разные заведения и видеться с большим количеством людей, чтобы хорошо проводить время.

Для них отличной альтернативой станет погружение в виртуальный мир, который зачастую ничем не хуже настоящего. Для пары игроков вечер с консолью будет прекрасным вариантом проведения времени. Недавно вышедшая It Takes Two особо понравится влюбленным, а любителям классики подойдут FIFA 21 и Mortal Kombat, которые получили улучшения производительности для новой консоли PS5.

Horizon Forbidden West / Фото сайт Playstation

Ваша лексика не всегда понятна другим людям

Общаясь со своими друзьями об играх, вы с легкостью можете сказать что-то наподобие: "Вчера я играл в потрясающую MMORPG с открытым миром". И если для заядлых игроков расшифровать эту фразу не составит труда, то для обычных людей это предложение останется просто набором слов. Хотя очень жаль, ведь игровой сленг может быть интересен не только фанатам игр. Для новичков расшифруем: MMO – массовая многопользовательская онлайн-игра и RPG – ролевая игра.

Но все становится куда серьезнее, когда, как мы писали раньше, геймерский сленг внедряется в вашу обыденность. Для геймеров день рождения воспринимается не процессом взросления, а "повышением уровня". Отчасти, это очень мудрое решение – ведь заменить банальное "старение" на "прокачку уровня" куда приятнее: по такому принципу, вы с каждым годом становитесь все опытнее и лучше играете в игру "Жизнь". Хотя, если вам еще нет 30, то вас смело можно назвать в ней новичком.

Вообще игровой лексикон можно использовать во многих сферах жизни: когда случается что-то хорошее, игроки говорят "вы заработали трофей"; разрывая отношения уместно будет сказать "game over", а активная жизнь во время карантина у геймеров временно стоит на "паузе". Если об этом всем вы знали и ранее – то вероятность, что вы геймер, увеличилась в разы.

Фото Виталий Головин

Вы откладываете деньги на покупку новой консоли и игр

После выхода PlayStation 5 и новых эксклюзивов, вы буквально мечтаете получить такой подарок на день рождения или же просто откладываете определенную часть вашего бюджета на покупку игр и аксессуаров. Выход новых релизов и распродажи в PS Store – это знаковые события, к которым настоящие геймеры относятся очень серьезно. Они всегда следят за всеми новостями гейм-мира, знают даты выхода всех новинок и имеют списки желаемого еще за несколько недель до объявления о распродаже. Такой расчетливый подход к делу – один из отличительных признаков геймера.

Вы развиваетесь с помощью игр

Вспомните все исторические факты и события, которыми вы хвастались перед своими друзьями. Возможно, вы их узнали именно из видеоигр. Один только Ghost of Tsushima может рассказать историю Японии интереснее любых лекций. И это не говоря о навыках командной работы, которые вы оттачиваете в многопользовательских играх, и о развитии стратегического и быстрого мышления. У видеоигр действительно есть чему поучиться – и это очень важное преимущество.

Ghost of Tsushima / Фото сайт Playstation

Вы замечаете игровые сценарии в реальной жизни

После длительной игры, границы реального мира и виртуального для геймера иногда смываются. Выйдя на улицу после многочасового гейм-марафона, ваше мышление на время меняется кардинальным образом. Теперь обычная прогулка превращается в захватывающий сюжетный квест последней сыгранной вами игры, а мысли сопровождаются типичными игровыми фразами и стратегиями "Стоит залезть на это дерево, чтобы осмотреть лучше границы врага" или комментариями любимых персонажей в голове. Да, в какой-то момент это случается с каждым из нас, и волноваться здесь нет повода.

У вас появилось много хороших друзей в Интернете

Одним из приятных бонусов гейминга является возможность найти множество единомышленников. Вы вместе проходите сквозь многие победы и поражения, ночные посиделки в голосовых чатах и игровые турниры, поэтому часто игровые товарищи становятся хорошими друзьями и в реальном мире. Ничто так не объединяет, как общий опыт и воспоминания о хорошей игре.

Фото Виталий Головин

Игровое онлайн-пространство дает много плюсов и возможностей, список которых бесконечен. Те времена, когда гейминг не одобрялся обществом, давно прошли, сегодня – это одно из многочисленных интересных хобби, открывающих широкие границы разных миров для каждого.