Игрок в популярную видеоигру Lord Of The Rings Online достиг максимального уровня весьма необычным образом. Он просто решил заняться любимым делом всех хоббитов.

Многопользовательская видеоигра Lord of the Rings Online вышла еще в 2007 году, но пользуется спросом среди геймеров и сейчас. Разработчики продолжают активно выпускать различные тематические дополнения, а также планируют глобально обновить этот проект в 2022 году.

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В этом виртуальном Средиземье игровым персонажем можно выбрать и хоббита. Последних трудно назвать воинами, хотя некоторые представители этого народа отличились именно военными свершениями. Правда, большинство хоббитов живет в специфических домах-норах и занимается сельским хозяйством. Это простой и миролюбивый народ, который не любит опасные приключения, потому что можно и пропустить обед из-за этого.

Но Lord of the Rings Online это классический представитель MMORPG, где нужно прокачивать своего персонажа. Казалось, что в этой видеоигре и на хоббитов ждет немало опасных приключений. Правда, главный герой этой истории решил доказать обратное. Он создал персонажа хоббита по имени Cookingwithsim и занялся характерным для этого народа делом. Для этого даже не нужно было покидать Хоббитон, потому что вкусные пироги можно выпекать и на местных кухнях.

Дело в том, что за изготовление различных предметов в этой видеоигре можно получать опыт. Правда, очень мало, поэтому этот метод трудно назвать эффективным. Последний факт не остановил нашего героя, потому что он смог достичь максимального уровня (130) исключительно выпекая пироги. В целом он потратил почти 8 месяцев реального времени.

Интересно, что в энтузиаста даже было собственное хозяйство, где он выращивал большинство ингредиентов для пирогов. Последние он активно продавал на внутриигровом рынке, а доходом делился с друзьями, которые ему помогали. Энтузиаст отметил, что выпекал пироги партиями по 10 – 15 тысяч. Правда, точное количество он назвать не может, но это должно быть число близкое к 4 миллионам.

Интересно, что немало жителей Средиземья решило поздравить хоббита Cookingwithsim с таким невероятным достижением. Судя по посту пользователя object404, главный герой уже стал настоящей звездой этого сервера.

Хоббит Cookingwithsim / Фото Reddit object404