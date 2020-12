Компания Daybreak Game планирует обновить видеоигру Lord of the Rings Online. Студия хочет использовать средства от Amazon, а обновление может выйти уже в 2022 году.

Компания Daybreak Game в отчете для инвесторов отметила, что планирует обновить известную игру Lord of the Rings Online. Видеоигру собираются обновить для PC, а также выпустить на консоли нового поколения.

Видеоигра Lord of the Rings Online вышла еще в 2007 году, по жанру это MMORPG. Сначала игра распространялась через систему платных подписок, но потом перешла на модель f2p. Разработчики продолжают выпускать различные дополнения для видеоигры до сих пор. Последнее обновление под названием "War of Three Peaks" вышло в октябре этого года.

MMORPG – жанр ролевых видеоигр, в котором большое количество игроков взаимодействуют друг с другом в онлайне.

Разработчики из Daybreak Game планируют выпустить глобальное обновление уже в 2022 году. На PC будет обновлена техническая и графическая составляющие, а также игра может выйти на консоли нового поколения (PS5 и Xbox Series X/S). Студия планирует использовать часть средств, которые Amazon инвестировал в новый сериал о "Властелине колец", а это почти 500 миллионов долларов. Также релиз этого обновления совпадает с датой выхода нового сериала (2022 год). Разработчики планируют воспользоваться сполна релизом этого шоу.

Также студия планирует выпустить обновление для DC Universe (также MMORPG). Daybreak Game собирается обновить графическую составляющую видеоигры и выпустить ее на консоли нового поколения.

Презентация студии Daybreak Game / скриншот

Графика в Lord of the Rings Online / фотография из магазина Steam