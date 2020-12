Названы самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Известная видеоигра Among Us опустилась на 2 строчку за это время.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за 23 – 29 ноября здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: в Roof Rails играют уже все

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

Shortcut Run Among Us Roof Rails Join Clash 3D Stretch Guy Water Sort Puzzle Project Makeover Tiles Hop: EDM Rush! Garena Free Fire: BOOYAH Day Subway Surfers

Впервые за долгое время сменился лидер этого рейтинга. Очень популярная видеоигра Among Us опустилась на 2 место, но поклонникам этого проекта не стоит расстраиваться. Уже 11 декабря пройдет церемония The Game Awards 2020, именно там будет представлена новая карта для Among Us.

На 1 строчке находится Shortcut Run – раннер с паркетными досками. На 3 и 4 местах также оказались интересные представители этого жанра: Roof Rails и Join Clash 3D. Также в топ 10 попала игра Subway Surfers – классический представитель жанра раннер.

Продолжает подниматься видеоигра Stretch Guy, на этой неделе она уже на 5 месте. Закрепляются в рейтинге лучших такие оригинальные игры как: Water Sort Puzzle и Project Makeover. А королевская битва Garena Free Fire: BOOYAH Day пока только теряет позиции.

Tiles Hop: EDM Rush! – единственная новинка в рейтинге лучших мобильных видеоигр на этой неделе. В игре очень простое управление, нужно только переносить мяч с плитки на плитку под разнообразную музыку. Важно следовать ритму и не пропускать эти платформы (плитки). Разработчики отмечают, что в игру можно загружать даже собственную музыку. Также для Tiles Hop: EDM Rush! постоянно выходят дополнения, разработчики очень часто обновляют музыкальный плейлист этой игры.

Смотрите видео с геймплеем видеоигры Tiles Hop: EDM Rush!​ – видео