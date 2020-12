Названі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Відома відеогра Among Us опустилася на 2 сходинку за цей час.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безкоштовні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за 23 – 29 листопада тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: у Roof Rails грають вже всі

Рейтинг найкращих безкоштовних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Shortcut Run Among Us Roof Rails Join Clash 3D Stretch Guy Water Sort Puzzle Project Makeover Tiles Hop: EDM Rush! Garena Free Fire: BOOYAH Day Subway Surfers

Вперше за тривалий час змінився лідер цього рейтингу. Дуже популярна відеогра Among Us опустилася на 2 сходинку, але шанувальникам цього проєкту не варто засмучуватися. Уже 11 грудня пройде церемонія The Game Awards 2020, саме там буде представлена нова карта для Among Us.

На 1 сходинці знаходиться Shortcut Run – раннер з паркетними дошками. На 3 та 4 місцях також опинилися цікаві представники цього жанру: Roof Rails та Join Clash 3D. Також у топ 10 потрапила гра Subway Surfers – класичний представник жанру раннерів.

Продовжує підійматися відеогра Stretch Guy, цього тижня вона вже на 5 місці. Закріплюються у рейтингу найкращих такі оригінальні ігри як: Water Sort Puzzle та Project Makeover. А королівська битва Garena Free Fire: BOOYAH Day поки лише втрачає позиції.

Tiles Hop: EDM Rush! – єдина новинка у рейтингу найкращих мобільних відеоігор цього тижня. У грі дуже просте керування, потрібно лише переносити м'яч з плитки на плитку під різноманітну музику. Важливо дотримуватися ритму та не пропускати ці платформи (плитки). Розробники відзначають, що у гру можна завантажувати навіть власну музику. Також для Tiles Hop: EDM Rush! постійно виходять доповнення, розробники дуже часто оновлюють музичний плейлист цієї гри.

Дивіться відео з геймплеєм відеогри Tiles Hop: EDM Rush! – відео