Компанія Daybreak Game планує оновити відеогру Lord of the Rings Online. Студія хоче використати кошти від Amazon, а оновлення може вийти вже у 2022 році.

Компанія Daybreak Game у звіті для інвесторів відзначила, що планує оновити відому гру Lord of the Rings Online. Відеогру збираються оновити для PC, а також випустити на консолі нового покоління.

Відеогра Lord of the Rings Online вийшла ще у 2007 році, за жанром це MMORPG. Спочатку гра розповсюджувалась через систему платних підписок, але потім перейшла на модель f2p. Розробники продовжують випускати різноманітні доповнення для відеогри й досі. Останнє оновлення з назвою "War of Three Peaks" вийшло у жовтні цього року.

MMORPG – жанр рольових відеоігор, у якому велика кількість гравців взаємодіють один з одним в онлайні.

Розробники з Daybreak Game планують випустити глобальне оновлення вже у 2022 році. На PC буде оновлена технічна та графічна складові, а також гра може вийти на консолі нового покоління (PS5 та Xbox Series X/S). Студія планує використати частину коштів, які Amazon інвестував у новий серіал про "Володаря перснів", а це майже 500 мільйонів доларів. Також реліз цього оновлення співпадає з датою виходу нового серіалу (2022 рік). Розробники планують скористатися сповна релізом цього шоу.

Також студія планує випустити оновлення для DC Universe (також MMORPG). Daybreak Game збирається оновити графічну складову відеогри та випустити її на консолі нового покоління.

Презентація студії Daybreak Game / скріншот

Графіка у Lord of the Rings Online / світлина з крамниці Steam