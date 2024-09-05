Усі говорять про Concord: новий кандидат на звання найбільшого провалу 2024 року

Онлайн-шутер для PlayStation під назвою Concord припинив свою роботу лише через 10 днів після виходу. Гра виявилась нікому не потрібною – показники одночасного онлайну просто сміховинні.

Що відомо

Після посереднього запуску 23 серпня й жахливо низької кількості гравців, PlayStation оголосила, що Concord піде в офлайн через два тижні після релізу. У повідомленні в блозі компанії ігровий директор Раян Елліс з Firewalk Studios оголосив, що Concord піде в офлайн з 6 вересня.

Дивіться також Відразу дві популярні гри від Remedy отримають екранізації

Хоча цей геройський шутер для PS5 пропонував відкриту бета-версію, яка досягла піку в 2 388 одночасних гравців, її запуск ледве досягнув 700 користувачів, а в наступні дні кількість гравців знизилася до 50 людей одночасно.

Елліс також заявив, що команда відправляється, щоб "вивчати варіанти", що означає, що на грі не ставлять остаточну крапку. Імовірно, її спробують доопрацювати й запустити знову.

Крім того, продажі Concord будуть негайно припинені, а всім, хто придбав її на PS5 або ПК, буде запропоновано відшкодування. У повідомленні також детально описано, як гравці можуть повернути гроші за гру залежно від того, в якому магазині вони придбали її.

Майже рекорд

Новина про закриття гри з'явилася лише через 10 днів після релізу, що є майже рекордним терміном для ААА-гри, яка оголосила про закриття.

Хоча крах Concord, здається, в основному пов'язаний з жахливою кількістю гравців і ціною в 40 доларів, аудиторія мала й інші претензії, наприклад, "найпотворніший" дизайн персонажів в історії.

Фанати і критики приголомшені швидкістю, з якою Concord виводять з гри. Розробники вимкнули можливість коментування під публікацією про закриття гри, однак це не завадило аудиторії жваво обговорювати новину в сусідніх публікаціях.

8 років роботи, і все закінчилось ось так,

– каже один з коментаторів, тоді як інший називає те, що сталося, "ганебним".

Варто зазначити, що мережею давно гуляли прогнози, що онлайн-шутер від PlayStation буде посереднім і не затримається надовго. Навіть ті, хто вірив у гру, все одно висловлювали сумніви. Але настільки швидке закриття все одно стало несподіванкою. Врешті, чого ж можна було очікувати від маловідомої гри, коли Deadlock від Valve захоплює жанр і вражає своїми відгуками, а Black Myth: Wukong б'є всі можливі рекорди популярності після виходу лише за три дні до релізу Concord? Наступного разу варто обирати більш вдалу дату релізу.