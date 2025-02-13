Ось усе, що відомо про Control 2 на цей момент

Студія Remedy вже працює над продовженням гри Control, яка стала справжнім хітом у 2019 році. Ось усе, що ми наразі знаємо про Control 2.

Що таке Control

Науково-фантастичний бойовик від третьої особи розповідає нам про урядове агентство, що досліджує паранормальні події. Гравець бере на себе роль Джессі Фейден, яка прибуває до Федерального бюро контролю, щоб знайти свого зниклого брата, але опиняється втягнутою у боротьбу з надприродною сутністю, яка вторглася в реальність і спотворила її, пише 24 Канал.

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Гра мала багато спільного з попередніми іграми Remedy, такими як Alan Wake і Quantum Break, але була цілком самостійною.

У червні 2021 року було анонсовано продовження, але в листопаді 2022 року Remedy і 505 Games оголосили, що підписали угоду про спільну розробку і спільне видання Control 2, раніше відомої під кодовою назвою Heron.

У лютому 2024 року ця домовленість змінилася: Remedy придбала повні права на Control у 505 Games і з того часу працює над грою сама.

Що відомо про дату виходу Control 2

Наразі студія не розкриває дату релізу другої частини, навіть приблизно. У фінансовому звіті за лютий 2025 року Remedy повідомила інвесторам: "Control 2 завершує стадію виробничої готовності і входить у повне виробництво після закінчення четвертого кварталу в лютому 2025 року".

Отже, до кінця лютого 2025 року буде запущено у повне виробництво. Скільки часу знадобиться на повне завершення? Розробка першої частини зайняла приблизно три роки, але від продовження у користувачів явно будуть більші очікування, тому команда може взяти ще більше часу, особливо враховуючи тенденцію до постійних переносів, які накрили ігровий світ в останні роки.

Але все це – лише припущення. Якщо компанія найме велику команду, то вона справиться швидше.

На яких платформах вийде Control 2

Наразі немає жодних офіційних повідомлень про те, на яких платформах гравцям слід очікувати запуску Control 2. Але, враховуючи нинішній список доступних пристроїв, на яких ви можете запустити першу частину, друга, найімовірніше, вийде для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Її зараз навіть можна пограти на macOS, тому з часом вона з'явиться й там. Крім того, у вигляді хмарної версії ви можете запустити оригінальний Control на Nintendo Switch.

Ігровий процес та налаштування

Про сюжет зараз нічого невідомо. Сюжет першої частини відбувається у всесвіті Remedy Connected, де перебуває Алан Вейк, а звичайні люди також мають справу з надприродними сутностями і здібностями.

Цілком імовірно, що Control 2 продовжить історію першої частини і буде якось пов'язана з Alan Wake 2, оскільки в останньому DLC Lake House головну роль грав агент ФБР, який розслідує об'єкт Федерального бюро контролю.