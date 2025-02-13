Что такое Control

Научно-фантастический боевик от третьего лица рассказывает нам о правительственном агентстве, исследующем паранормальные события. Игрок берет на себя роль Джесси Фейден, которая прибывает в Федеральное бюро контроля, чтобы найти своего пропавшего брата, но оказывается втянутой в борьбу со сверхъестественной сущностью, которая вторглась в реальность и исказила ее, пишет 24 Канал.

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Игра имела много общего с предыдущими играми Remedy, такими как Alan Wake и Quantum Break, но была вполне самостоятельной.

В июне 2021 года было анонсировано продолжение, но в ноябре 2022 года Remedy и 505 Games объявили, что подписали соглашение о совместной разработке и совместном издании Control 2, ранее известной под кодовым названием Heron.

В феврале 2024 года эта договоренность изменилась: Remedy приобрела полные права на Control у 505 Games и с того времени работает над игрой сама.

Что известно о дате выхода Control 2

На данный момент студия не раскрывает дату релиза второй части, даже приблизительно. В финансовом отчете за февраль 2025 года Remedy сообщила инвесторам: "Control 2 завершает стадию производственной готовности и входит в полное производство по окончании четвертого квартала в феврале 2025 года".

Следовательно, к концу февраля 2025 года будет запущен в полное производство. Сколько времени понадобится на полное завершение? Разработка первой части заняла примерно три года, но от продолжения у пользователей явно будут большие ожидания, поэтому команда может взять еще больше времени, особенно учитывая тенденцию к постоянным переносам, которые накрыли игровой мир в последние годы.

Но все это – лишь предположения. Если компания наймет большую команду, то она справится быстрее.

На каких платформах выйдет Control 2

Пока нет никаких официальных сообщений о том, на каких платформах игрокам следует ожидать запуска Control 2. Но, учитывая нынешний список доступных устройств, на которых вы можете запустить первую часть, вторая, вероятнее всего, выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Ее сейчас даже можно поиграть на macOS, поэтому со временем она появится и там. Кроме того, в виде облачной версии вы можете запустить оригинальный Control на Nintendo Switch.

Игровой процесс и настройки

О сюжете сейчас ничего неизвестно. Сюжет первой части происходит во вселенной Remedy Connected, где находится Алан Вейк, а обычные люди также имеют дело со сверхъестественными сущностями и способностями.

Вполне вероятно, что Control 2 продолжит историю первой части и будет как-то связана с Alan Wake 2, поскольку в последнем DLC Lake House главную роль играл агент ФБР, который расследует объект Федерального бюро контроля.