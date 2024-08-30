Відразу дві популярні гри від Remedy отримають екранізації

Тренд на екранізації комп'ютерних ігор добрався до ще двох найменувань, які так любить спільнота. Цього разу фільм та серіал отримають проєкти від Remedy Entertainment.

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Повідомляється, що Remedy Entertainment уклала угоду з Annapurna Pictures. Кінокомпанія раніше забезпечила половину бюджету для Control 2, а тепер купила права на екранізацію першої частини. До неї приєднається Alan Wake.

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Remedy віднедавна повністю володіє інтелектуальною власністю обох франшиз після того, як на початку цього року викупила права на Control у 505 Games. Обидві франшизи існують у спільному всесвіті, і обидві є надзвичайно кінематографічними, тож таке розширення є логічним і, безумовно, дуже бажаним серед фанатів.

Невідомо, чи можна очікувати на кросовер чи хоча б натяки в обох проєктах одне на одного, але всі шанси на це є.

Компанії у спільній заяві також не уточнили, яка гра отримає фільм, а яка серіал, однак в анонсі чітко вказується, що адаптація буде і для великих екранів, і я телебачення. Цілком можливо, що кожна з ігор вийде у форматі фільму, а серіали зніматимуть про якісь побічні історії чи другорядних персонажів, щоб розширити всесвіт, як це робить Marvel.

Дивіться трейлер гри Control: відео

Remedy отримає більшу частку доходів від гри Control 2 після того, як обидві сторони повернуть свої інвестиції. Натомість Annapurna залишатиме собі більшу частину доходів від будь-яких телевізійних та кінопроєктів.

Про те, як саме будуть адаптовані обидві гри, поки що нічого не кажуть, і, звісно ж, ніяких сценаріїв чи термінів виробництва ще немає. Студія Annapurna стоїть за такими фільмами, як Zero Dark Thirty, "Вона" та "Німона", які стали несподіваними хітами на Netflix. Анімаційний фільм Stray – на підході. Компанія має досвід в адаптації ігор, тож у нас є досить великі шанси побачити щось дійсно якісне.

Дивіться трейлер гри Alan Wake: відео