Control Resonant розкриває системні вимоги

Фінська студія Remedy Entertainment розкрила офіційні системні вимоги майбутнього екшену Control Resonant для комп'ютерів. Гравці отримали можливість заздалегідь перевірити власні ПК та дізнатися, чи зможе їхнє залізо забезпечити комфортний ігровий процес.

Базові конфігурації для гри без трасування

Традиційно системні вимоги розділили на дві окремі категорії. Перша охоплює стандартні налаштування графіки без використання трасування променів. Для запуску гри в роздільній здатності 1080p із частотою 30 кадрів на секунду знадобиться процесор Intel Core i5-8500 або AMD Ryzen 5 3500, відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5600 XT або Intel Arc A580 з 6 гігабайтами відеопам'яті, пише Neowin.

Вимоги для максимальних налаштувань та трасування променів

Творці гри зазначають, що для рекомендованих налаштувань у роздільній здатності 1440p та 60 кадрів на секунду знадобляться відеокарти рівня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або AMD Radeon RX 6700 XT із 8 гігабайтами відеопам'яті.

Для найвищої якості в роздільній здатності 2160p розробники радять графічні прискорювачі NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT із 10 гігабайтами відеопам'яті.

Усі стандартні конфігурації вимагають 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 120 гігабайтів вільного місця на швидкому накопичувачі SSD.

Технології масштабування та дата релізу

Активація трасування променів суттєво підвищує навантаження на систему. Навіть для мінімальних світлових ефектів знадобиться відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER з 8 гігабайтами відеопам'яті. Для повноцінного трасування шляху в роздільній здатності 2160p та 60 кадрів на секунду творці рекомендують новітню NVIDIA GeForce RTX 5080 із 12 гігабайтами відеопам'яті.

Для оптимізації продуктивності проєкт підтримує технології масштабування NVIDIA DLSS 4.5 та AMD FSR 4.1, генерацію кадрів, а також реконструкцію променів, розширений динамічний діапазон HDR та ультраширокі монітори.

Офіційний реліз Control Resonant відбудеться 24 вересня на ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5.