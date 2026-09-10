Базовые конфигурации для игры без трассировки лучей

Традиционно системные требования разделены на две отдельные категории. Первая охватывает стандартные настройки графики без использования трассировки лучей. Для запуска игры в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду потребуется процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A580 с 6 гигабайтами видеопамяти, пишет Neowin.

Требования для максимальных настроек и трассировки лучей

Разработчики игры отмечают, что для рекомендуемых настроек в разрешении 1440p и 60 кадров в секунду потребуются видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT с 8 гигабайтами видеопамяти.

Для максимального качества при разрешении 2160p разработчики рекомендуют видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT с 10 гигабайтами видеопамяти.

Все стандартные конфигурации требуют 16 гигабайт оперативной памяти и 120 гигабайт свободного места на быстром SSD-накопителе.

Технологии масштабирования и дата выпуска

Включение трассировки лучей существенно повышает нагрузку на систему. Даже для минимальных световых эффектов понадобится видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER с 8 гигабайтами видеопамяти. Для полноценного трассирования лучей в разрешении 2160p и 60 кадров в секунду разработчики рекомендуют новейшую NVIDIA GeForce RTX 5080 с 12 гигабайтами видеопамяти.

Для оптимизации производительности проект поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 и AMD FSR 4.1, генерацию кадров, а также реконструкцию лучей, расширенный динамический диапазон HDR и ультраширокие мониторы.

Официальный релиз Control Resonant состоится 24 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.