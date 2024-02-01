Українська гра Corsairs Legacy вийшла в ранньому доступі

Українська студія Mauris випустила в ранньому доступі на Steam першу гру з пригодницької серії Corsairs Legacy. На сервісі її можна придбати за 690 гривень.

Поки що ті, хто придбав гру, можуть пройти половину основної кампанії. Повноцінний реліз відбудеться в першій половині 2024 року.

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Corsairs Legacy в ранньому доступі

Сюжет Corsairs Legacy розгортається в кінці 17 століття й розповідає історію контрабандиста Руфуса Монро, який вплутається в небезпечну авантюру та волею випадку стане піратом. Геймплей включає плавання по Карибському морю, морські битви, абордажі та інші піратські аспекти.

Corsairs Legacy також може похвалитися повною українською локалізацією, що включає озвучку. Поки в Steam мало користувальницьких оглядів: гравці хвалять візуальну частину, але сварять Corsairs Legacy за фізику рухів і за проблемну технічну частину.

Огляд Corsairs Legacy: дивіться відео

Згідно з планом студії Mauris, наступного року гра отримає продовження під назвою Naval Mission, а в 2026-му команда випустить повноцінний сиквел.