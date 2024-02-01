Пока что те, кто приобрел игру, могут пройти половину основной кампании. Полноценный релиз состоится в первой половине 2024 года.

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Corsairs Legacy в раннем доступе

Сюжет Corsairs Legacy разворачивается в конце 17 века и рассказывает историю контрабандиста Руфуса Монро, который ввязывается в опасную авантюру и волею случая станет пиратом. Геймплей включает плавание по Карибскому морю, морские сражения, абордажи и другие пиратские аспекты.

Corsairs Legacy также может похвастаться полной украинской локализацией, включающей озвучку. Пока в Steam мало пользовательских обзоров: игроки хвалят визуальную часть, но ругают Corsairs Legacy за физику движений и за проблемную техническую часть.

Обзор Corsairs Legacy: смотрите видео

Согласно плану студии Mauris, в следующем году игра получит продолжение под названием Naval Mission, а в 2026-м команда выпустит полноценный сиквел.