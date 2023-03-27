Хоча анонс Counter-Strike 2 застав більшість шанувальників Valve зненацька, схоже, що розробники серйозно налаштовані задовольнити у ньому усі потреби геймерів, що накопичилися за 11 років існування CS:GO.

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Принаймні, нарешті у Valve хочуть спробувати щось нове у боротьбі з чітерами. Такий висновок можна зробити зі знахідки користувача твітеру під ніком Aquarius.

У файлах лімітованої бета-версії CS 2 геймер знайшов рядки коду у яких пригадується нова версія античіта під назвою VAC Live.

Шанувальники кіберспорту одразу припустили, що новинка може працювати по принципу античіта Vanguard від Riot, що зарекомендував себе досить успішним у їх конкурентному шутері Valorant.

З цього випливає, що CS 2, скоріше за все жорсткіше слідкуватиме за аспектом шахрайства та каратиме нечесну гру майже моментально.

Зокрема, йдеться про те, що матчі будуть завершуватися миттєво у разі виявлення у них чітерів.

Наразі достеменно не відомо як технологія працюватиме, тож буде цікаво поглянути на реалізацію цієї ідеї вже влітку, коли Counter-Strike 2 вийде в маси.