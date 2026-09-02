Кількість гравців у Counter-Strike 2 досягла найнижчого рівня з січня 2024 року

Counter-Strike 2 переживає не найкращі часи. Наприкінці літа 2026 року гра зафіксувала рекордно низький онлайн, показавши найгірші результати за останні півтора року. Що змусило геймерів покидати віртуальні поля бою та чи справді все так критично?

Тривожні цифри статистики

У серпні 2026 року піковий онлайн у тактичному шутері від компанії Valve склав 1 331 274 особи. Це найнижчий показник пікового онлайну гри, починаючи з січня 2024 року. Тоді піковий онлайн опустився до позначки 1 277 907 користувачів, а середній показник тримався на рівні 760 859 осіб, пише Pley.

Середня ж кількість активних гравців у серпні цього року зупинилася на позначці 825 257 осіб, що підтверджує тривалу тенденцію до спаду, яка триває протягом більшої частини 2026 року.

Цей серпневий рекорд став логічним результатом безперервного відтоку аудиторії, який почався ще в лютому 2026 року. Тоді Counter-Strike 2 демонструвала чудові результати: середній показник досягав 1,08 мільйона користувачів, а піковий онлайн перевищував 1,71 мільйона.

Відтоді середня кількість активних геймерів зменшувалася щомісяця. Звісно, на активність аудиторії завжди впливають стандартні життєві цикли оновлень. Проте попри природні сезонні коливання, безперервне шестимісячне падіння змусило аналітиків і геймерську спільноту шукати серйозніші причини всередині самої екосистеми Counter-Strike 2. Згідно з даними сервісу SteamCharts, тенденція виявилася досить стійкою.

Боротьба з ботами руйнує статистику

Головним чинником, який суттєво змінив метрику залученості, стало масштабне полювання Valve на автоматизовані мережі ботів протягом усього 2026 року. Хоча важко точно визначити, скільки у відтоку реальних гравців, а скільки ботів, яких заблокували розробники, масштаби дій Valve вражають. Величезні мережі ботів зазвичай запускали автоматичні акаунти у звичайних режимах, у Deathmatch та Wingman. Вони робили це заради отримання щотижневих безкоштовних предметів, медалей за службу та просування бойових перепусток.

Наприкінці березня розробники завдали першого потужного удару, заблокувавши близько 960 000 облікових записів за один день. Цю цифру офіційно підтвердив керівник проєкту Counter-Strike 2 Ідо Магал.

Як свідчать дані незалежного порталу VAC-Ban, боротьбу продовжили влітку. У червні фахівці зафіксували понад 99 000 ігрових банів, а в серпні провели ще дві великі хвилі блокувань, видаливши понад 97 000 акаунтів.

Очищення серверів від автоматизованого сміття закономірно знизило загальну кількість гравців в онлайні.