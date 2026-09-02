Тревожные статистические данные

В августе 2026 года пиковая онлайн-аудитория тактического шутера от компании Valve составила 1 331 274 человека. Это самый низкий показатель пиковой онлайн-аудитории игры, начиная с января 2024 года. Тогда пиковая онлайн-аудитория опустилась до отметки 1 277 907 пользователей, а средний показатель держался на уровне 760 859 человек, пишет Pley.

Среднее же количество активных игроков в августе этого года остановилось на отметке 825 257 человек, что подтверждает длительную тенденцию к спаду, продолжающуюся на протяжении большей части 2026 года.

Этот августовский рекорд стал логичным результатом непрерывного оттока аудитории, начавшегося еще в феврале 2026 года. Тогда Counter-Strike 2 демонстрировала отличные результаты: средний показатель достигал 1,08 миллиона пользователей, а пиковый онлайн превышал 1,71 миллион.

С тех пор среднее количество активных геймеров уменьшалось каждый месяц. Конечно, на активность аудитории всегда влияют стандартные жизненные циклы обновлений. Однако, несмотря на естественные сезонные колебания, непрерывное шестимесячное падение заставило аналитиков и геймерское сообщество искать более серьезные причины внутри самой экосистемы Counter-Strike 2. Согласно данным сервиса SteamCharts, тенденция оказалась достаточно устойчивой.

Борьба с ботами разрушает статистику

Главным фактором, существенно изменившим показатели вовлеченности, стала масштабная охота Valve на автоматизированные сети ботов на протяжении всего 2026 года. Хотя трудно точно определить, сколько в оттоке реальных игроков, а сколько ботов, заблокированных разработчиками, масштабы действий Valve впечатляют. Огромные сети ботов обычно запускали автоматические аккаунты в обычных режимах – Deathmatch и Wingman. Они делали это ради получения еженедельных бесплатных предметов, медалей за службу и продвижения боевых пропусков.

В конце марта разработчики нанесли первый мощный удар, заблокировав около 960 000 учетных записей за один день. Эту цифру официально подтвердил руководитель проекта Counter-Strike 2 Идо Магал.

Как свидетельствуют данные независимого портала VAC-Ban, борьба продолжилась летом. В июне специалисты зафиксировали более 99 000 игровых банов, а в августе провели еще две большие волны блокировок, удалив более 97 000 аккаунтов.

Очистка серверов от автоматизированного мусора закономерно снизила общее количество игроков в сети.