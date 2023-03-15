Спостережливий геймер знайшов докази розробки Counter-Strike 2

Завдяки широкому розслідуванню геймера, здається, що чутки про розробку гри Counter-Strike 2 знайшли своє підтвердження. Мова про продовження класичної гри Valve Counter-Strike: Global Offensive.

З моменту виходу в далекому 2012 році Counter-Strike: Global Offensive все ще залишається одним із найпопулярніших багатокористувацьких шутерів від першої особи.

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Counter-Strike 2

Попри постійне зростання популярності, довкола Counter-Strike вже деякий час ходять чутки про те, чи буде продовження. Зважаючи на поточний вік гри, багато гравців готові до оновлення гри – чи то через оновлення движка, чи через нове продовження.

Один з геймерів знайшов можливу підказку в серверній частині Steam, яка могла б натякати на чутки про продовження. Під час пошуку в базі даних Steam Aquarius помітив виконуваний файл під назвою "cs2.exe".

Це можна розшифрувати як Counter-Strike 2 або, можливо, як оновлення движка Source 2 для Counter-Strike, про який також ходили чутки протягом деякого часу.

Попри те, що це здається серйозним доказом того, що в шутері від першої особи відбулися певні зміни, Valve ще не надала жодного офіційного підтвердження чи спростування щодо продовження чи оновлення движка.