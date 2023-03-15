С момента выхода в далеком 2012 году Counter-Strike: Global Offensive все еще остается одним из самых популярных многопользовательских шутеров от первого лица.

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Counter-Strike 2

Несмотря на постоянный рост популярности, вокруг Counter-Strike уже некоторое время ходят слухи о том, будет ли продолжение. Учитывая текущий возраст игры, многие игроки готовы к обновлению игры – будь то через обновление движка или новое продолжение.

Один из геймеров нашел возможную подсказку в серверной части Steam, которая могла бы намекать на слухи о продолжении. При поиске в базе данных Steam Aquarius заметил исполняемый файл под названием "cs2.exe".

Это можно расшифровать как Counter-Strike 2 или, возможно, как обновление движка Source 2 для Counter-Strike, о котором также ходили слухи в течение некоторого времени.

SOURCE 2 HAS BEEN ADDED TO DEVELOPER PRE-RELEASE BRANCH!https://t.co/Fv33DwsGvP pic.twitter.com/6mLteY2FoU — Aquarius (@aquaismissing) March 14, 2023

Несмотря на то, что это кажется серьезным доказательством того, что в шутере от первого лица произошли определенные изменения, Valve еще не предоставила никакого официального подтверждения или опровержения продолжения или обновления движка.