Фанат Counter-Strike 2 витратив 100 000 доларів аби створити один з найрідкісніших скінів в грі

Колекціонер предметів з Counter-Strike 2 витратив колосальну суму коштів аби створити один з найрідкісніших скінів зброї в шутері Valve.

Здавалося б усі вже звикли, що скіни з Counter-Strike можуть коштувати нереальних грошей, але це все одно кожного разу дивує геймерську спільноту, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

До теми Вперше за 10 років у CS 2 з'явився унікальний скін вартістю в понад 1 мільйон доларів

Рідкісний AUG

У жовтні 2024 року в грі з'явилася нова колекція – Overpass 2024. У ній геймери можуть знайти скін для гвинтівки AUG під назвою "Eye of Zapems", який зазвичай не вражає своєю вартістю та коштує приблизно 20 доларів.

Одначе, за кілька місяців з моменту появи колекції, одному геймеру пощастило відкрити кейс, який, ймовірно, змінив його життя.

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Гравець отримав вже згаданий AUG з найнижчим показником "float" серед всіх скінів у всій грі – 0,00000000019395.

Зауважте, показник "float" відповідає за стан предметів та коливається від 0.00 до 1.00. Чим нижче значення – тим кращий стан скіна.

29 грудня гравець підтвердив, що продав цей рідкісний лот відому колекціонерові під ніком Megalodon888. Хоча точна сума угоди не розкривається, подейкують що ціна склала 50 000 доларів.

Новий власник скіна зробив хід конем та наклеїв на свою покупку 5 дуже рідкісних та дорогих наліпок NAVI Holo з Мейджора в Катовіце 2014 року, кожна з яких коштує близько 11 000 доларів.

Новий вигляд скіна / Фото з X

Таким чином, загальні витрати Megalodon888 на цей AUG оцінюють в суму близько 100 000 "вічнозелених".

Хоча новоствореному предмету ще далеко до статусу найдорожчого в історії гри, але після усіх маніпуляцій геймера він точно став одним з найрідкісніших, якщо взагалі не найрідкіснішим.