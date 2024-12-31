Казалось бы все уже привыкли, что скины из Counter-Strike могут стоить нереальных денег, но это все равно каждый раз удивляет геймерское сообщество, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

К теме Впервые за 10 лет в CS 2 появился уникальный скин стоимостью более 1 миллиона долларов

Редкий AUG

В октябре 2024 года в игре появилась новая коллекция – Overpass 2024. В ней геймеры могут найти скин для винтовки для винтовки AUG под названием "Eye of Zapems", который обычно не впечатляет своей стоимостью и обойдется вам примерно в 20 долларов.

Однако, через несколько месяцев с момента появления коллекции, одному геймеру посчастливилось открыть кейс, который, вероятно, изменил его жизнь.

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Игрок получил уже упомянутый AUG с самым низким показателем "float" среди всех скинов во всей игре – 0,00000000019395.

Обратите внимание, показатель "float" отвечает за состояние предметов и колеблется от 0.00 до 1.00. Чем ниже значение – тем лучше состояние скина.

29 декабря игрок подтвердил, что продал этот редкий лот известному коллекционеру под ником Megalodon888. Хотя точная сумма сделки не раскрывается, поговаривают что цена составила 50 000 долларов.

Новый владелец скина сделал ход конем и наклеил на свою покупку 5 очень редких и дорогих наклеек NAVI Holo с Мейджора в Катовице 2014 года, каждая из которых стоит около 11 000 долларов.

Новый вид скина / Фото с X

Таким образом, общие расходы Megalodon888 на этот AUG оценивают в сумму около 100 000 "вечнозеленых".

Хотя новосозданному предмету еще далеко до статуса самого дорогого в истории игры, но после всех манипуляций геймера он точно стал одним из самых редких, если вообще не самым редким.