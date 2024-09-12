M80 та fnatic встановили рекорд, зігравши найдовшу мапу в історії змагального Counter-Strike 2

ESL Pro League Season 20 подарував фанатам кіберспорту історичний поєдинок між командами M80 та fnatic, які грали першу мапу протистояння настільки довго, що побили рекорд Counter-Strike 2.

Матч групи C на ESL Pro League 20 подарував світу CS 2 новий дивовижний рекорд, оскільки M80 та fnatic грали мапу Anubis так довго, що адміністраторам довелося вводити додаткові паузи аби гравці змогли сходити в туалет.

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Новий рекорд встановлено, але fnatic від цього навряд радісно

Мапа Anubis, яку у протистоянні своїм піком обрали M80 тривала 71 раунд та закінчилася з рахунком 34:37 на їх користь.

Статистика карти / Скриншот з hltv

Жоден з колективів не хотів відпускати перемогу і перший раунд цього BO3 подарував фанатам кіберспорту чимало дивовижних хайлайтів.

Один з найнапруженіших раундів – дивитися відео

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Цікаво, що попередній рекорд у 64 раунди був поставлений на онлайн турнірі лишень два тижні тому. Щодо LAN змагань, то найбільша кількість зафіксованих раундів була 54, а сталося це у січні 2023 року.

Отож, колективу fnatic залишається лише втішатися тим, що вони стали частиною історії, адже другу мапу Inferno вони теж програли в овертаймах з рахунком 13:16 та вилетіли до нижньої сітки групи C.