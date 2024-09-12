Матч группы C на ESL Pro League 20 подарил миру CS 2 новый удивительный рекорд, поскольку M80 и fnatic играли карту Anubis так долго, что администраторам пришлось вводить дополнительные паузы чтобы игроки смогли сходить в туалет.

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Новый рекорд установлен, но fnatic от этого вряд ли радостно

Карта Anubis, которую в противостоянии своим пиком выбрали M80 длилась 71 раунд и закончилась со счетом 34:37 в их пользу.

Статистика карты / Скриншот с hltv

Ни один из коллективов не хотел отпускать победу и первый раунд этого BO3 подарил фанатам киберспорта немало удивительных хайлайтов.

Один из самых напряженных раундов – смотреть видео

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Интересно, что предыдущий рекорд в 64 раунда был поставлен на онлайн турнире всего две недели назад. Касательно LAN соревнований, то наибольшее количество зафиксированных раундов было 54, а произошло это в январе 2023 года.

Итак, коллективу fnatic остается только утешаться тем, что они стали частью истории, ведь вторую карту Inferno они тоже проиграли в овертаймах со счетом 13:16 и вылетели в нижнюю сетку группы C.