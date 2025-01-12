Valve засмутили фанатів Counter-Strike 2, прибравши з гри кумедний баг

Останній патч для Counter-Strike 2 прибрав з гри вельми кумедний баг, що неабияк засмутило шанувальників, які навіть просили розробників залишити його в популярному шутері.

Як це часто буває, одне з оновлень у CS 2 ненароком спричинило наявність кумедного багу, від якого тіла полеглих оперативників чи терористів літали мапами після контакту з ними гранат чи пострілів, повідомляє 24 Канал.

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Геймери сумуватимуть за цим багом

Шанувальники CS 2 встигли зробити незліченну кількість різноманітних відео з цією цікавою помилкою, які швидко завірусилися у соцмережі X.

Один з таких роликів – дивіться відео

Деякі геймери навіть просили Valve залишити цей елемент у грі, заявивши, що він ніяк не шкодить їй, а лише додає веселощів.

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Одначе, розробники були невблаганні й вже за кілька днів випустили патч, що виправив баг, засмутивши цим його фанатів.

Ми завжди пам'ятатимемо,

– прокоментували зміну Valve.

Якою веселою б не виглядала ця помилка, все ж приємно, що розробники пильно стежать за своїм проєктом та вносять потрібні зміни вельми оперативно.