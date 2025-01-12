У непростій боротьбі Natus Vincere все ж випередили Team Spirit та G2 та отримали престижну нагороду, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

До теми Команду NAVI з Counter-Strike 2 дивилися найбільше з усіх у 2024 році

"Народжені перемагати" все ж отримали нагороду

На чолі з фінським IGL Алексі ⁠"Aleksib" Віролайненом команда завоювала чотири "великих" титули впродовж 2024 року та ще тричі посідала другу сходинку на великих турнірах, продемонструвавши дивовижну стабільність та злагодженість майже протягом усього змагального сезону.

Саме перемоги на ESL Pro League S20, IEM Rio, Esports World Cup та особливо на PGL Major Copenhagen забезпечили їм звання найкращої команди з CS 2 2024 року за версією HLTV Awards.

Гравці NAVI з нагородою / Фото з HLTV

На другому місці опинилися G2, які тріумфували на IEM Dallas, осінньому фіналі BLAST і світовому фіналі BLAST. Крім того, колектив лише двічі за сезон не потрапив до плей-оф.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Третє місце посіла Team Spirit з перемогами на IEM Katowice, BLAST Premier Spring Final, Betboom Dacha S2 і Perfect World Shanghai Major.

Інші нагороди NAVI

Також, гравці української організації отримали низку індивідуальних нагород.

Зокрема:

Алексі "Aleksib" Віролайнен – найкращий капітан 2024 року;

Андрій "B1ad3" Городенський – найкращий тренер 2024 року;

Валерій "b1t" Ваховський – найкращий Anchor 2024 року;

Юстінас "jL" Лекавічус – найкращий Closer 2024 року.

Сподіваємося, що 2025 рік стане ще успішнішим для "народжених перемагати".