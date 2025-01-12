В непростой борьбе Natus Vincere все же опередили Team Spirit и G2 и получили престижную награду, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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"Рожденные побеждать" все же получили награду

Во главе с финским IGL Алекси "Aleksib" Виролайненом команда завоевала четыре "больших" титула в течение 2024 года и еще трижды занимала второе место на крупных турнирах, продемонстрировав удивительную стабильность и слаженность в течение почти всего соревновательного сезона.

Именно победы на ESL Pro League S20, IEM Rio, Esports World Cup и особенно на PGL Major Copenhagen обеспечили им звание лучшей команды по CS 2 2024 года по версии HLTV Awards.

Игроки NAVI с наградой / Фото с HLTV

На втором месте оказались G2, которые торжествовали на IEM Dallas, осеннем финале BLAST и мировом финале BLAST. Кроме того, коллектив лишь дважды за сезон не попал в плей-офф.

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Третье место заняла Team Spirit с победами на IEM Katowice, BLAST Premier Spring Final, Betboom Dacha S2 и Perfect World Shanghai Major.

Другие награды NAVI

Также, игроки украинской организации получили ряд индивидуальных наград.

В частности:

Алекси "Aleksib" Виролайнен – лучший капитан 2024 года;

Андрей "B1ad3" Городенский – лучший тренер 2024 года;

Валерий "b1t" Ваховский – лучший Anchor 2024 года;

Юстинас "jL" Лекавичус – лучший Closer 2024 года.

Надеемся, что 2025 год станет еще более успешным для "рожденных побеждать".