Снова первые

Несмотря на то, что NAVI просели на третье место в рейтинге команд HLTV после проигрыша на Perfect World Shanghai Major 2024, команда стала лидером в популярности, собрав 64,85 миллиона часов просмотров. Этому, вероятно, способствовали победы на IEM Rio 2024, PGL Major Copenhagen 2024, а также на ивенте Кубка мира по киберспорту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports Charts.

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NAVI действительно уже давно стала одной из самых узнаваемых команд в киберспорте, и не только в Counter-Strike. Команда остается единственной среди всех, кто квалифицировался на все мейджоры по CS:GO и Counter-Strike 2. С тех пор как Esports Charts начали регистрировать данные о зрительской аудитории в 2017 году, по состоянию на ноябрь 2024 года NAVI занимает пятое место среди киберспортивных организаций, за которыми больше всего следят.

На втором месте по просмотрам в 2024 году оказались G2 Esports . Она набрала 60,11 миллионов часов просмотров. Среди достижений этой европейской киберспортивной организации – победа на BLAST Premier: World Final, победа на IEM Dallas 2024 и осеннем финале BLAST Premier 2024.

. Она набрала 60,11 миллионов часов просмотров. Среди достижений этой европейской киберспортивной организации – победа на BLAST Premier: World Final, победа на IEM Dallas 2024 и осеннем финале BLAST Premier 2024. На третьем месте – североамериканская киберспортивная организация FaZe Clan с 58,41 миллиона просмотров.

Важно отметить, что Esports Charts не учитывает зрительскую аудиторию в Китае. Это связано с тем, что стриминговые сайты в этой стране не публикуют прямую статистику зрителей.

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