Что происходит

Согласно публикации, размещенной на сайте Game Inside, IKLA собирается судиться за Владислава "Kvem" Короля, хотя сама команда уже несколько месяцев как ушла из киберспорта и не проводит никаких игр. Несмотря на это, судя по всему, контракт с игроком до сих пор не завершился, а потому он фактически все еще работает на IKLA. Поскольку не было ни выкупа, ни согласия на трансфер, организация считает, что Passion UA нарушила закон, сообщает 24 Канал.

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Наша команда юристов активно занимается этим делом, и мы примем все надлежащие законные меры. Кроме того, мы отправляем официальные запросы всем активным турнирным операторам, чтобы они ограничили возможность игрока участвовать в соревнованиях, пока спор не будет решен,

– заявили в IKLA.

Passion UA взамен отрицает все обвинения в незаконном подписании нового контракта с Kvem. CEO киберспортивной организации Артемийс Рябовс говорит, что Владислав Король предоставил Passion UA доказательства того, что IKLA нарушали контракт, а потому он имел право расторгнуть его по собственной инициативе.

Рябовс добавляет: "Мы выходили на рынок с поиском возможных кандидатур для замены s-chilla. Kane принял решение, что для нас лучшим вариантом будет Kvem. Мы связались с Kvem, узнали о его контрактных условиях с IKLA. Он нас убедил, что контракт был расторгнут. Также мы связались с его агентом и юристами и они предоставили нам много документов, которые подтверждают тот факт, что IKLA нарушали несколько контрактных обязанностей и поэтому контракт был расторгнут в одностороннем порядке со стороны игрока".

IKLA при этом говорит, что контракт был действительным, а сама организация уже имела на него покупателя. CEO IKLA Максим Беднарский заявил, что его организация не нарушала никаких условий контракта и даже регулярно выплачивала Kvem заработную плату после того, как клуб ушел из киберспорта. Он также обвинял игрока в том, что тот отказался переходить в неназванный клуб, который хотел его выкупить.

Сам Владислав Король настаивает на том, что IKLA действительно что-то нарушили, но не вдается в подробности, поэтому неизвестно, какими именно были нарушения.



Kvem на Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR играл за команду DRILLAS / Фото HLTV

Непонятно, как дальше будет развиваться ситуация. Вероятно, нас действительно ждет судебная тяжба, если стороны не смогут договориться раньше. Если турнирные операторы и Valve поддержат жалобу IKLA, то Passion UA столкнется с проблемами и, вероятно, не сможет участвовать в турнирах по крайней мере в ближайшее время.

Как отмечает Game Inside, недоразумение между Kvem и IKLA продолжается давно. Игрок действительно объявил о расторжении контракта с бывшим клубом, о чем знало все киберспортивное сообщество. Соответственно, не могли об этом не слышать и в Passion UA. В течение месяцев Kvem не мог найти себе новую команду, и издание предполагает, что причиной тому является нежелание клубов иметь дело с игроком, который ушел до окончания контракта. Почему на это согласились в Passion UA, непонятно. Вероятно, команда делала это в спешке, поскольку увольнение сразу двух игроков грозило вылетом из престижных турниров.

Стоит отметить, что после того, как Kvem покинул IKLA, он успел засветиться в DRILLAS, где играл с августа по ноябрь, согласно данным HLTV, и даже участвовал в Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR. На каких условиях он находился в DRILLAS и почему у IKLA не было к этому претензий, пока неясно.

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