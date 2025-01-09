Що відбувається

Згідно з публікацією, розміщеною на сайті Game Inside, IKLA збирається судитися за Владислава "Kvem" Короля, хоча сама команда вже кілька місяців як пішла з кіберспорту й не проводить жодних ігор. Попри це, судячи з усього, контракт із гравцем досі не завершився, а тому він фактично все ще працює на IKLA. Оскільки не було ні викупу, ні згоди на трансфер, організація вважає, що Passion UA порушила закон, повідомляє 24 Канал.

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Наша команда юристів активно займається цією справою, і ми вживемо всіх належних законних заходів. Крім того, ми надсилаємо офіційні запити всім активним турнірним операторам, щоб вони обмежили можливість гравця брати участь у змаганнях, доки спір не буде вирішено,

– заявили в IKLA.

Passion UA натомість заперечує всі звинувачення в незаконному підписанні нового контракту з Kvem. CEO кіберспортивної організації Артемійс Рябовс каже, що Владислав Король надав Passion UA докази того, що IKLA порушували контракт, а тому він мав право розірвати його з власної ініціативи.

Рябовс додає: "Ми виходили на ринок з пошуком можливих кандидатур для заміни s-chilla. Kane прийняв рішення, що для нас найкращим варіантом буде Kvem. Ми зв’язалися з Kvem, дізналися щодо його контрактних умов з IKLA. Він нас переконав, що контракт був розірваний. Також ми зв’язалися з його агентом та юристами і вони надали нам багато документів, які підтверджують той факт, що IKLA порушували декілька контрактних обов’язків і через це контракт було розірвано в односторонньому порядку зі сторони гравця".

IKLA при цьому каже, що контракт був дійсним, а сама організація вже мала на нього покупця. CEO IKLA Максим Беднарський заявив, що його організація не порушувала жодних умов контракту й навіть регулярно виплачувала Kvem заробітну платню після того, як клуб пішов з кіберспорту. Він також звинувачував гравця у тому, що той відмовився переходити в неназваний клуб, який хотів його викупити.

Сам Владислав Король наполягає на тому, що IKLA дійсно щось порушили, але не вдається в подробиці, тож невідомо, якими саме були порушення.



Kvem на Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR грав за команду DRILLAS / Фото HLTV

Незрозуміло, як далі розвиватиметься ситуація. Ймовірно, на нас дійсно чекає судова тяганина, якщо сторони не зможуть домовитися раніше. Якщо турнірні оператори і Valve підтримають скаргу IKLA, то Passion UA зіткнеться з проблемами й, імовірно, не зможе брати участь у турнірах принаймні найближчим часом.

Як зазначає Game Inside, непорозуміння між Kvem та IKLA триває давно. Гравець дійсно оголосив про розірвання контракту з колишнім клубом, про що знала вся кіберспортивна спільнота. Відповідно, не могли про це не чути й у Passion UA. Протягом місяців Kvem не міг знайти собі нову команду, і видання припускає, що причиною тому є небажання клубів мати справу з гравцем, який пішов до закінчення контракту. Чому на це погодились у Passion UA, незрозуміло. Ймовірно, команда робила це поспіхом, оскільки звільнення відразу двох гравців загрожувало вильотом з престижних турнірів.

Варто зазначити, що після того, як Kvem покинув IKLA, він встиг засвітитися в DRILLAS, де грав з серпня по листопад, згідно з даними HLTV, і навіть брав участь у Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR. На яких умовах він перебував у DRILLAS і чому в IKLA не було до цього претензій, наразі неясно.

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