Новий склад Passion UA

Новим обличчям Passion UA стає колишній гравець IKLA та DRILLAS Владислав "Kvem" Король. Цікаво, що саме з колишнього складу IKLA в команду також прийшов і Олексій "Topa" Топчієнко, який учора зайняв позицію капітана. Тепер команда знову повна й готова до змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також Passion UA знайшла заміну своєму капітану, який покинув команду минулого тижня

Kvem востаннє виступав на Asia RMR за команду DRILLAS. Відомо, що йому 23 роки, а його кар'єра почалась у 2021 році. За цей час він встиг показати себе у Storm Wolves, Run or Die, Iron Branch, EC Kyiv та IKLA, де пробув найдовше – з жовтня 2022 року до лютого 2024 року. Після цього з серпня по листопад тривало його відносно коротке перебування в DRILLAS. Команда вважається ізраїльською, але з листопада про неї нічого не чути.

Таким чином команда Passion UA зараз має такий склад:

Олексій "Topa" Топчієнко. Капітан.

Владислав "Kvem" Король.

Дмитро "jambo" Semera.

Микита "jackasmo" Skyba.

Едуард "zeRRoFIX" Петровський.

Михайло "Кейн" Благін. Тренер.

Усі учасники команди – українці.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!