Новий склад Passion UA
Новим обличчям Passion UA стає колишній гравець IKLA та DRILLAS Владислав "Kvem" Король. Цікаво, що саме з колишнього складу IKLA в команду також прийшов і Олексій "Topa" Топчієнко, який учора зайняв позицію капітана. Тепер команда знову повна й готова до змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.
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Kvem востаннє виступав на Asia RMR за команду DRILLAS. Відомо, що йому 23 роки, а його кар'єра почалась у 2021 році. За цей час він встиг показати себе у Storm Wolves, Run or Die, Iron Branch, EC Kyiv та IKLA, де пробув найдовше – з жовтня 2022 року до лютого 2024 року. Після цього з серпня по листопад тривало його відносно коротке перебування в DRILLAS. Команда вважається ізраїльською, але з листопада про неї нічого не чути.
Таким чином команда Passion UA зараз має такий склад:
- Олексій "Topa" Топчієнко. Капітан.
- Владислав "Kvem" Король.
- Дмитро "jambo" Semera.
- Микита "jackasmo" Skyba.
- Едуард "zeRRoFIX" Петровський.
- Михайло "Кейн" Благін. Тренер.
Усі учасники команди – українці.