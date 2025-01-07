Новый состав Passion UA

Новым лицом Passion UA становится бывший игрок IKLA и DRILLAS Владислав "Kvem" Король. Интересно, что именно из бывшего состава IKLA в команду также пришел и Алексей "Topa" Топчиенко, который вчера занял позицию капитана. Теперь команда снова полная и готова к соревнованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Kvem последний раз выступал на Asia RMR за команду DRILLAS. Известно, что ему 23 года, а его карьера началась в 2021 году. За это время он успел показать себя в Storm Wolves, Run or Die, Iron Branch, EC Kyiv и IKLA, где пробыл дольше всего – с октября 2022 года до февраля 2024 года. После этого с августа по ноябрь продолжалось его относительно короткое пребывание в DRILLAS. Команда считается израильской, но с ноября о ней ничего не слышно.

Таким образом команда Passion UA сейчас имеет такой состав:

Алексей "Topa" Топчиенко. Капитан.

Владислав "Kvem" Король.

Дмитрий "jambo" Semera.

Никита "jackasmo" Skyba.

Эдуард "zeRRoFIX" Петровский.

Михаил "Кейн" Благин. Тренер.

Все участники команды – украинцы.

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