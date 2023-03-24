Гравці CS:GO продовжують отримувати нову інформацію про майбутній Counter-Strike 2. Цього разу, виявилось, що поціновувачів скінів очікує одразу два нові ножі.

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Геймери знайомі з проєктом Valve знають, що одні з найдорожчих віртуальних предметів у грі – це саме скіни ножів. Однак при цьому, з 2019 року не з'являлося нових варіацій цієї зброї.

Схоже, що з релізом Counter-Strike 2 влітку ситуація нарешті зміниться, адже дані, знайдені користувачем твітеру під ніком pDylan002 та підтверджені надійним інсайдером, стверджують, що Valve мають напоготові одразу дві моделі нових ножів.

Перший з них це Кукрі – великий вигнутий клинок, який у реальному житті походить із Непалу та популярний у Південній Азії.

Кукрі у CS 2 / Фото з твітеру

Другим ножем, знайденим у файлах бети CS2, є "Twinblade" (Подвійний клинок). Як випливає з назви, цей ніж дійсно має два різних леза, з'єднаних у руків'ї.

Подвійний клинок у CS 2 / Фото з твітеру

Наразі достеменно не відомо чи будуть ці ножі випущені одразу з новою версією CS, однак хай там як це все ж гарна новина для геймерів, які давно бажали оновити свій інвентар.