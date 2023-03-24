Дата майнери знайшли 2 нових ножі, які з'являться в Counter-Strike 2: цікаві фото
Джерело:Dexerto
Проаналізувавши файли лімітованої бета-версії Counter-Strike 2, геймери знайшли одразу два нові типи ножів, які раніше не з'являлись у CS:GO. Подробиці – у матеріалі.
Гравці CS:GO продовжують отримувати нову інформацію про майбутній Counter-Strike 2. Цього разу, виявилось, що поціновувачів скінів очікує одразу два нові ножі.
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Геймери знайомі з проєктом Valve знають, що одні з найдорожчих віртуальних предметів у грі – це саме скіни ножів. Однак при цьому, з 2019 року не з'являлося нових варіацій цієї зброї.
Схоже, що з релізом Counter-Strike 2 влітку ситуація нарешті зміниться, адже дані, знайдені користувачем твітеру під ніком pDylan002 та підтверджені надійним інсайдером, стверджують, що Valve мають напоготові одразу дві моделі нових ножів.
Перший з них це Кукрі – великий вигнутий клинок, який у реальному житті походить із Непалу та популярний у Південній Азії.
Кукрі у CS 2 / Фото з твітеру
Другим ножем, знайденим у файлах бети CS2, є "Twinblade" (Подвійний клинок). Як випливає з назви, цей ніж дійсно має два різних леза, з'єднаних у руків'ї.
Подвійний клинок у CS 2 / Фото з твітеру
Наразі достеменно не відомо чи будуть ці ножі випущені одразу з новою версією CS, однак хай там як це все ж гарна новина для геймерів, які давно бажали оновити свій інвентар.