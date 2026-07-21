Малюй і програвай: нова браузерна гра Country Draw покаже, наскільки погано ви знаєте мапу світу

У мережі завірусилася нова браузерна відеогра під назвою Country Draw, яка тестує знання геймерів з географії у вельми цікавий спосіб.

Мережа божеволіє від нової браузерної розваги, яка змушує згадати шкільні уроки географії, інформує 24 Канал.

Виклик для просторової пам'яті

Country Draw пропонує геймерам відтворити контури відомих держав, але виявляється, що наш мозок зберігає лише приблизні образи кордонів.

Зробила гру, де ви малюєте країни по пам'яті,

– прокоментувала дизайнерка та інженерка Полін Ві у своєму профілі в соціальній мережі X.

Дівчина створила мінімалістичний, але надзвичайно складний проєкт.

У розпорядженні гравця є лише 30 секунд, щоб відтворити на екрані обриси випадкової країни. Завдання часто заганяє користувачів у глухий кут.

Якщо довгий силует Чилі намалювати відносно легко, то Франція чи Бразилія в уяві багатьох людей часто перетворюються на безформні плями.

made a game where you draw countries from memory pic.twitter.com/QWIU6bUHCh — pauline (@pau_wee_) July 17, 2026

Система автоматично оцінює результат у відсотках, порівнюючи малюнок із оригінальною картою. Таким чином навіть легендарний італійський "чобіток" може принести лише 40% точності, якщо рука геймера здригнеться.

Авторка гри вже готує оновлення. Користувачі активно пропонують нові функції, зокрема додавання спеціального режиму для відтворення державних прапорів.

Я вже працюю над цим,

– додала Полін Ві, підтвердивши плани включити до списку країн Канаду.

Окрім географічної забавки, Полін Ві створила й інші креативні розробки.

Серед її проектів є незвичайний застосунок "shrump", який через веб-камеру стежить за поставою користувача та жартівлива капча "cena captcha", де серед масиву зображень потрібно відшукати відомого реслера Джона Сіну.